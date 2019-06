Casting del Centre-Phi di Montreal e dell' International Cinema Academy

Anti-Monitor sarà davvero il villain di The Flash 6? Casting aperti prima del ritorno sul set : L'astinenza da serie tv finirà con il ritorno dei cast sul set per i nuovi episodi e con il prossimo Comic-Con 2019, fino ad allora dovremo cercare di rimanere a galla andando a caccia di spoiler e cosa ci può essere di più importante per i fan in attesa di The Flash 6 del volto del villain dei nuovi episodi? Niente, ne siamo sicuri, e anche TvLine lo sa bene ed ecco perché ha alzato il velo su quelli che sono i Casting per cercare il volto del ...

Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano Casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...

Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano Casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...

Casting per un film prodotto da Odu Movies e per modelle per 'Marie Claire' e Ovs : Casting attualmente aperti per attori e comparse per un film prodotto dalla casa di produzione cinematografica indiana Odu Movies. Le riprese verranno effettuate tra Lucca e dintorni. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di aspiranti modelle di tipo professionistico, da parte della rivista Marie Claire e del marchio Ovs. Un nuovo film Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e comparse (solo uomini) per la ...

Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano Casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...

Casting per 'I delitti del barlume' - serie tv di SKY - e per uno spettacolo teatrale : Non mancano in queste settimane le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono state fissate delle ulteriori selezioni per la ricerca di comparse generiche e figure varie per la nota serie televisiva di Sky dal titolo I delitti del Barlume. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per realizzare un importante progetto teatrale dal titolo Montserrat, di Emmanuel Roblès: tale spettacolo verrà poi messo in scena a Roma ...

Nuovi Casting a giugno 2019 per L’Amica Geniale 2 - si cercano comparse di ogni età per Storia del Nuovo Cognome : A riprese già in corso sull'isola di Ischia, continua la ricerca di comparse con Nuovi casting a giugno 2019 per L'Amica Geniale 2, o meglio la seconda stagione della saga di Lila e Lenù dal titolo Storia del Nuovo Cognome. La produzione dell'adattamento del secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante - targata Rai, Hbo e Wildside - è già partita a maggio: dopo le riprese nel centro storico di Napoli, le troupe si spostano a Ischia per ...

Casting per uno short film della Fluid Produzioni e per una web serie da girare a Genova : Sono aperte le selezioni per la ricerca di varie figure di differenti età per realizzare un importante short film dal titolo Wavesland. Le riprese si svolgeranno poi in provincia di Lecce. Sono inoltre in corso i Casting per reperire comparse e figure varie per una nuova interessante web serie, da girarsi a breve tra Genova e zone limitrofe. Uno short film Per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo Wavesland, diretto dal ...

Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno sul set di Angela : come partecipare ai Casting della fiction Rai : La stagione televisiva volge alla conclusione ma sui vari set, sparsi in tutta Italia, si sta lavorando già per mettere insieme quelli che saranno i prodotti che occuperanno il prime time della prossima a cominciare da Angela. Questo è il titolo della nuova fiction Rai che vedrà protagonista Vanessa Incontrada al fianco di Giuseppe Zeno. I due volti macina ascolti di casa Rai sono impegnati insieme sul set romano della fiction prodotta dalla 11 ...

Vanessa Incontrada ritorna sul set : Casting della fiction “Angela” Casting in Calabria : Angela, Vanessa Incontrada di nuovo in tv con Giuseppe Zeno. Partiranno a breve le riprese di “Angela” serie tv Rai prodotta dalla 11 marzo film per la regia di Andrea Porporati. Sarà Vanessa Incontrada a ricoprire il ruolo di madre di due figli in lotta con il padre del marito, membro di un ...

Ripartono i Casting di Amici di Maria De Filippi - prima della finale si pensa già alla nuova edizione : Al via i casting di Amici di Maria De Filippi: parte ufficialmente la selezione dei nuovi concorrenti della categoria canto e ballo dell'edizione numero 19 del talent show più seguito in Italia che tuttavia quest'anno ha subito un arresto. Nessun record di ascolti per l'edizione numero 18, che se l'è dovuta vedere con Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Il regolamento non molto chiaro non ha agevolato il pubblico ad appassionarsi alla ...

I Casting del Trono Classico a Milano e Catania! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? Nel mese di giugno a Milano e Catania si svolgeranno i casting del Trono Classico. Ecco le date: 14/06 allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 10.00 alle 16.00. 21/06 a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 16.00. Ricorda di portare con te un documento di identità. PRIMA DI PRESENTARSI È NECESSARIO ISCRIVERSI AL FORM ...

Casting per un film del Centro sperimentale di cinematografia e uno da girare nel Lazio : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di giovani attrici per la realizzazione di uno short film prodotto dal Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Le riprese verranno poi effettuate nella Capitale. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di comparse per realizzare un film da girarsi poi a Civitavecchia di Arpino e in zone limitrofe, sempre comunque nell'ambito della provincia di Frosinone. Uno short film Casting ...

Casting per la serie tv 'I Delitti del Barlume' e per 'Sara e Marti' : Casting in corso per la nuova stagione della serie televisiva I Delitti del Barlume. Si cercano comparse, figuranti speciali e attori e attrici per piccoli ruoli. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di giovanissimi attori e attrici per la serie televisiva per ragazzi in onda su Rai Gulp e dal titolo Sara e Marti. I Delitti del Barlume Per la realizzazione della nuova stagione della serie televisiva Sky dal titolo I Delitti del Barlume, ...