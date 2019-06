Stasera il vertice di Governo tra Conte | Di Maio e Salvini per dare il via alla

blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) "Con l'amico Luigi Dic'è ritrovata e, mi auguro duratura, sintonia. Sono disponibilissimo a ragionare su un salario minimo per i lavoratori, ma questo lo garantiscono le imprese e se tu non riduci il carico fiscale per le imprese, come fanno queste a garantire un salario minimo? Noi le idee le abbiamo chiare".ha così anticipato quello che dirà questa sera a Luigi Di- che invoca il ritiro degli emendamenti leghisti sul salario minimo - durante ilprogrammato per gettare le basi della cosiddetta "fase 2" del, come l'ha definita il Premierha anche lanciato un avvertimento, dopo aver ribadito, come altre volte, che la sua intenzione è quella di continuare questa esperienza di: "Se qualcuno pensa di stare alper tirarla in lungo o crescere dello zero virgola, non è quello di cui abbiamo bisogno. Gli italiani ci chiedono ...

Agenzia_Ansa : #Governo, Di Maio: 'Vertice stasera, mi aspetto sì al salario minimo' #ANSA - Agenzia_Ansa : Vertice stasera tra Conte e i due vicepremier. Di Maio: 'Mi aspetto sì al salario minimo'. Salvini: 'Ok ma prima ri… - repubblica : Stasera vertice fra Conte e i vicepremier. Salvini: 'Inutile tirarla per le lunghe se cresciamo lo zero virgola' [n… -