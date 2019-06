Salvini a Conte e Di Maio | «Salario minimo? Sì | ma bisogna tagliare le tasse»

Giuseppe Conte - diktat a Matteo Salvini : "Con l'Europa tratto io - altrimenti si vota" : Giuseppe Conte torna a chiedere un pieno mandato nelle trattative con l'Europa dopo averlo fatto nella conferenza stampa dello scorso 3 giugno. Una richiesta che non era piaciuta ai due alleati di governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ad oggi le cose non sono cambiate e per il premier la priorità

Conte avverte Di Maio e Salvini : dialogo con la Ue o lascio : L'intenzione di affondare il coltello non c'è. A Bruxelles in questi giorni si discute molto di nomine, oltre che di Brexit, e il problema dei conti pubblici italiani può...

Giuseppe Conte - il retroscena : "Nel mirino ci sono io". Sospetti su Salvini e Di Maio - governo a pezzi : "Qui nel mirino ci sono io". Giuseppe Conte si è fatta questa idea. Dietro il "bombardamento congiunto che ha come obiettivo dichiarato il ministro dell'Economia Giovanni Tria" sui minibot, spiega un retroscena del Corriere della Sera, il premier vedrebbe una manovra a tenaglia di Matteo Salvini e L

Matteo Salvini "non conta niente". Matteo Renzi va giù duro - insulti peggiori per Di Maio e Conte : "Matteo Salvini non conta nulla, è solo un fanfarone". Matteo Renzi, ospite del festival La Repubblica delle Idee a Bologna, organizzato dal quotidiano diretto da Carlo Verdelli, va giù pesante sul leader della Lega e sul governo in generale. "Quelle posizioni più allucinanti alle Europee come Salvi

Governo. Lunedì vertice Conte - Di Maio - Salvini : sul tavolo agenda di governo - nomine in Ue e ipotesi rimpasto : Tutti e tre seduti allo stesso tavolo, come non succedeva da tempo, in un vertice in cui si incroceranno tre macrotemi: l’agenda di governo, il negoziato per le nomine in Ue e quel rimpasto che nessuno dice di volere apertamente ma che non appare un’ipotesi così remota. Si aprirà con il vertice convocato da Giuseppe Conte con Luigi Di Maio e Matteo Salvini la settimana nella quale è atteso l’inizio della seconda fase del ...

Paolo Savona - altre ombre su Conte : "Perché proprio adesso?" - teoria devastante su Salvini - Di Maio e rimpasto : "Perché proprio adesso?". C'è (ancora) l'ombra di Paolo Savona su Giuseppe Conte. Un retroscena del Messaggero descrive l'inquietudine del premier per il capitolo rimpasto destinato ad aprirsi nelle prossime ore. "A palazzo Chigi - si legge - suona strana la fretta con la quale Matteo Salvini chiede

Giuseppe Conte - l'ombra del "complotto" di Salvini e Di Maio : "Così trattare è più difficile" : Fuoco amico e grossi problemi per Giuseppe Conte. Un retroscena del Messaggero descrive il premier come "indispettito" a dir poco dal nuovo affondo congiunto di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, questa volta sui minibot. Una proposta pesantissima con effetti in grado di inquietare mercati e soprattutt

Giuseppe Conte sempre più irritato - Matteo Salvini e Luigi Di Maio non lo hanno coinvolto nel rimpasto : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato perché nessuno gli ha parlato del rimpasto di governo. Il dibattito sul giro di poltrone, infatti, continua mentre lui, che ha chiesto trasparenza e lealtà, non è stato coinvolto. Luigi Di Maio dice di non averne parlato con Matteo Salvini ma si

Sondaggi - Conte e Salvini i leader più apprezzati. Ma il governo perde 4 punti : Consenso in calo per il governo e frammentazione dei consensi. Il clima litigioso all’interno della maggioranza – che persiste nonostante la fine della campagna elettorale – ha inciso sull’indice di gradimento del presidente del Consiglio, dei ministri e di molte personalità politiche. È il quadro che delineato dai Sondaggi realizzati da Ipsos per il Corriere della Sera, da cui emerge il calo di quattro punti della ...

Conte - Di Maio e Salvini : vertice a tre per lanciare il Governo leghista : Dovrà essere un Governo più leghista e meno grillino. I rapporti di forza nella strana maggioranza, infatti, si sono ribaltati.

Conte : "Vertice con Salvini-Di Maio Concordiamo una piattaforma" : ''Mi fa molto piacere che Matteo Salvini e Luigi Di Maio abbiano ricominciato a parlarsi, con toni diversi da quelli della campagna elettorale, ma ora dovremo sederci a un tavolo tutti e tre e concordare una piattaforma chiara per proseguire, se non basterà una riunione ne faremo una seconda e poi una terza''. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini e Giorgetti d'accordo sui minibot : stretta mortale per Conte - sfida a Draghi e Ue : "I minibot? Non sono una moneta ma ci stiamo ragionando". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini fa fronte comune con il suo numero 2 nella Lega Giancarlo Giorgetti e lancia un messaggio diretto a Mario Draghi. Giovedì il presidente della Bce ha bocciato l'idea leghista (di Claudio Borghi) di pagar

Matteo Renzi attacca il governo : “Peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte” : Matteo Renzi torna all'attacco del governo: "In molti mi chiedono: Matteo, ma secondo te cosa è più dannoso? La stagnazione economica di Di Maio o la regressione culturale di Salvini? Bella domanda. Se dovessi dare una risposta secca direi paradossalmente che peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte".Continua a leggere

Matteo Salvini contestato a Novate Milanese - striscioni - urla e fischi al comizio del ministro : “Prima le persone” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di persone durante il suo comizio a Novate Milanese, poco fuori il capoluogo lombardo. I contestatori si sono presentati fuori dalla struttura per far sentire il loro pensiero contrario a quello del leader della Lega L'articolo Matteo Salvini contestato a Novate Milanese, striscioni, urla e fischi al comizio del ministro: “Prima le persone” proviene da Il ...