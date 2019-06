Irrompe in casa e violenta una 27enne | arrestato un romeno

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Giorgia Baroncini Il 25enne, senza fissa dimora e con precedenti, è riuscito ad intrufolarsi nella camera da letto della ragazza. Dopo una breve fuga è statoQuando la polizia è arrivata, ha trovato la giovaneancora sconvolta, con i vestiti strappati e alcuni lividi sul collo. Un 25enne, entrato nella sua stanza, aveva cercato dirla. La ragazza, in lacrime, ha raccontato agli agenti che mentre era al telefono con una sua amica si è ritrovata davanti il giovane. Il 25enne era riuscito ad intrufolarsi nella sua camera da letto passando attraverso la finestra del locale lavanderia. L'appartamento della giovane è annesso ad una sala riunioni evangelica di Padova e così era stato facile per ilaccedere alla stanza. I fatti La ragazza aveva cercato di difendersi, ma l'uomo l'aveva presa di forza e buttata sul letto. Poi le aveva ...

