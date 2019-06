Cisterna di Latina | donna uccisa in casa | forse l' omicidio davanti alla figlia di 11 anni

leggo

(Di lunedì 10 giugno 2019)stamattina adi. Unadi 35è statain una abitazione in una villetta a schiera in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime...

Corriere : Donna uccisa dal compagno davanti alla figlia di dieci anni - HuffPostItalia : Donna uccisa in casa a Cisterna di Latina. L'omicidio sarebbe avvenuto davanti alla figlia minorenne - McLarenBlogF1 : #Una donna uccisa in casa a Cisterna di Latina -