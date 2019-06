Art Basel 2019 | dentro e fuori dalla fiera La guida di GQ

gqitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Le fiere d’arte prolificano in ogni angolo del pianeta ma ce n’è una che continua a mantenere il primato per qualità, influenza e giro d'affari. È Artche oltre alla sua sede originaria a Basilea, negli anni, si è espansa a Est e Ovest, e precisamente a Miami e Hong Kong. Due poli strategici per il mercato dell’arte che prendono da un lato il bacino del Sud America, dall’altro quello altrettanto ricco dell’Estremo Oriente. Ma quali sono i numeri dell’edizione estivache si tiene a Basilea dal 13 al 16 giugno? Sono 290 le gallerie internazionali provenienti da 34 paesi di cui 19 presenti per la prima volta tra cui l’italiana SpazioA. Saranno 232 nella sezione principale che vede anche la presenza di una dozzina di gallerie specializzate in arte moderna con opere datate a partire dai primi anni del XX secolo. Oltre alle sezioni Feature, con progetti curatoriali, e Statements, ...

