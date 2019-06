Roma Scuola | confermato servizio Global Service fino a fine luglio

Roma - Conte vota al seggio della scuola “Virgilio”. Poi la foto di gruppo con gli scrutatori : “Ho fatto il mio segno” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha appena lasciato il seggio della scuola “Virgilio” di via Giulia a Roma . Il premier è arrivato poco prima delle 13 al seggio a piedi e ha salutato i presenti al seggio facendosi anche una foto con gli scrutatori . E all’uscita, a chi gli chiedeva come è andata, Conte ha risposto sorridendo: “bene, ho fatto il mio segno. Buona giornata e buon lavoro”. ...

Roma - nasce la prima scuola per esperti di olio d'oliva : formazione e sviluppo al top : La EVOO SCHOOL ITALIA punta a essere un luogo di costante confronto tra esponenti della filiera e il mondo accademico, per questo è stato istituito un Comitato scientifico che avrà un ruolo ...

Speciale difesa : Roma nia - nave-scuola Mircea salpa per tradizionale viaggio di addestramento : Bucarest, 06 mag 16:00 -, Agenzia Nova, - La nave-scuola Mircea della Marina militare romena, da 80 anni ambasciatrice della Romania sui mari e gli oceani del mondo, è partita per..., Rob,

Pensionamenti scuola 2019 : le Faq Miur Roma -Inps con i chiarimenti : I molti dubbi e domande sui Pensionamenti scuola 2019 , hanno portato Inps e Ministero dell’istruzione a pubblicare una serie di Faq e una scheda informativa per dare risposta agli utenti. Si trova tutto online e l’obiettivo è chiarire il percorso intrapreso da Inps e Miur Miur per la definizione delle procedure che porteranno i dipendenti della scuola al pensionamento dal 1° settembre 2019 , di competenza delle filiali metropolitane di ...

11enne scappa da scuola a Roma - ritrovato dai carabinieri per strada : "Avevo paura degli esami" : "Non voglio fare gli esami, ho paura". E così scappa da scuola. È durata solo mezzora la "fuga" di un bambino di undici anni che stamattina, verso le 9.15, si è allontanato dall'Istituto che frequenta, nel quartiere Romano di Montesacro. È stato ritrovato subito dai carabinieri, che hanno messo fine alle preoccupazione di genitori e docenti: lo hanno riconosciuto per il grembiule azzurro che indossava.Questa mattina ...