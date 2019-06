Roma In Urbe Civitas | al Teatro Valle una mostra sul dialogo fra città e teatro

Roma - chiude la boutique di Burberry in via Condotti : affitto raddoppiato - 34 lavoratori rischiano licenziamento : Burberry London anticipa la Brexit e chiude la storica boutique Romana di via dei Condotti, con 34 lavoratori che si ritroveranno in mezzo alla strada. Una decisione che arriva in seguito alla scadenza del contratto d’affitto che oggi costa al brand 3,5 milioni di euro all’anno, ma per il rinnovo del quale Burberry avrebbe dovuto sborsare fino a 6 milioni di euro. “Una vera e propria beffa soprattutto per i lavoratori – denuncia Francesco ...