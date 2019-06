Nadal non abdica | è il suo 12esimo Roland Garros

ilfogliettone

(Di domenica 9 giugno 2019) Stavolta c'e' stata partita, almeno nei primi due set, ma il risultato non cambia: come un anno fa, Rafabatte Dominik Thiem (6-3 5-7 6-1 6-1) e si conferma per la 12ma volta re del. Un'epopea iniziata nel lontano 2005, interrotta, da allora, solo da Federer (2009), Wawrinka (2015) e Djokovic (2016) e che a Parigi puo' essere sintetizzata in una dato davvero unico per dimostrare lo strapotere dello spagnolo in terra di Francia: 93 successi su 95 match a Parigi, con Federer adesso avanti solo due lunghezze nei Major. L'imperatore della terra rossa, davanti ai Reali di Spagna, Juan Carlos e la regina Sofia arrivati per l'occasione, ha impiegato poco piu' di tre ore per entrare nella leggenda (difficile trovare una striscia cosi' lunga di vittorie nella storia dello sport) e battere il 26enne di Wiener Neustadt che paga la maratona, finita solo ieri, contro Novak ...

mattiafeltri : Tra #Federer #Nadal e #Djokovic siamo a 53 #slam Come se li avessero vinti tutti loro per tredici anni di fila, e q… - FBiasin : Intendo assumermi dei rischi: non tutti saranno d'accordo ma secondo me #Nadal è un tennista parecchio forte, sopra… - angelomangiante : Vince #Nadal 63 64 62 perché è il più forte giocatore della storia sulla terra battuta. Un muro d'acciao. Ma non s… -