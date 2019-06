Juve | Higuain potrebbe essere la chiave di svolta per liberare Sarri

Calciomercato Juve - possibile inserimento di Higuain per arrivare a Zaniolo : La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Nel frattempo, però, la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul mercato con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva sia per la Serie A che per la Champions League. Al momento l'unico acquisto ufficiale è quello di Aaron Ramsey, giunto a parametro zero dall'Arsenal, mentre sarebbe molto vicino il difensore centrale turco del ...

Calciomercato Juventus - tra Sarri e Higuain si inserisce Pogba… : Calciomercato Juventus – I primi due hanno fatto le fortune del Napoli qualche anno fa, si sono rincontrati a Londra e potrebbero farlo anche a Torino, ma solo momentaneamente. Il terzo potrebbe essere un altro ritorno, ma sarebbe un vero e proprio colpaccio. La Juve lavora, ancora c’è da scegliere il nodo allenatore ma si guarda anche alla rosa. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, nella vicenda Sarri ...

Calciomercato sabato 8 giugno : svolta Juve - primo acquisto! Roma forte su Higuain - Inter-Barella : ci siamo : Calciomercato 8 giugno- sabato rovente non solo a livello climatico. Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. JuveNTUS: situazione allenatore ancora da decifrare. Sarri resta in vantaggio, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Lo stesso Paratici ha ammesso che la scelta riguarderà più profili. Intanto occhi puntati sul mercato. Secondo quanto riportato dai […] L'articolo Calciomercato sabato 8 giugno: svolta Juve, primo ...

Juventus - in caso di arrivo di Icardi - probabile cessione di Mandzukic e Higuain (RUMORS) : Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. Numerose indiscrezioni danno vicino Maurizio Sarri, ma non sono da escludere possibili sorprese. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato, cercando di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. L'unico arrivo certo in estate per adesso è quello di Aaron Ramsey, mediano gallese dell'Arsenal, ...

De Magistris : «Sarri alla Juve? Fa più male di Higuain» : Il Fatto quotidiano pubblica un’intervista politica al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Intervista che anche una coda calcistica. Il giornalista gli chiede: A proposito di sinistra e leader… il “comandante” Sarri se ne va alla Juventus? Ecco la risposta del sindaco di Napoli: E` un grande dolore. So che e` un professionista, ma da tifoso e militante di Sarrismo e rivoluzione (la pagina Facebook dedicata all’allenatore, ...

CorSport : Higuain alla Juve se ci sarà Sarri in panchina : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla Juve del futuro e lo fa considerando quasi scontato Maurizio Sarri come prossimo allenatore. La rivoluzione maggiore potrebbe esserci in attacco, dove solo CR7 è confermato. C’è la questione Higuain da risolvere. Il calciatore argentino non sarà riscattato dal Chelsea e potrebbe tornare a Torino complice Sarri allenatore. L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei campioni d’Italia potrebbe ...

Calciomercato : se va alla Juve - Maurizio Sarri potrebbe riportare Higuain a Torino : Quella che verrà sarà senza dubbio una delle sessioni di Calciomercato più calde e intense degli ultimi anni, specie per quanto riguarda il valzer delle panchine che concerne gran parte delle squadre del campionato italiano. In seguito al mancato rinnovo di Massimiliano Allegri per un'altra stagione alla corte della squadra bianconera, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, come prossimo ...

Juventus - Higuain potrebbe ritornare a Torino se arrivasse Sarri : Una delle posizioni più in discussione al Chelsea della prossima stagione è quella di Gonzalo Higuain. La punta argentina è in prestito alla società londinese, quest'ultima potrebbe decidere di rinnovare il prestito con la Juventus, di riscattare il suo cartellino ma anche di rinunciare alla permanenza della punta argentina. Come scrive Fabrizio Romano sul noto sito calciomercato.com, il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente dipenderà da ...

Calciomercato Juventus - ci sarebbe l'accordo con Sarri : possibile il ritorno di Higuain : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. C'è infatti grandissima attesa per chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero. Josep Guardiola, nonostante le numerose indiscrezioni trapelate su di lui, sembra essere un vero e proprio sogno. Al momento il tecnico in pole position per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera è Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli che non ha mai avuto ...

Per Dagospia alla Juventus andrà Inzaghi : “CR7 non vuole né Sarri né Higuain” : Per Dagospia, il prossimo allenatore della Juventus sarà Simone Inzaghi. Dagospia esclude categoricamente l’arrivo di Guardiola. Ed esclude anche Sarri. Un problema – scrive Dagospia – si chiama Higuain. “Sarri lo vuole ma Cristiano Ronaldo no: non vuole né Sarri né Higuain”. CR7 avrebbe voluto Ancelotti. Ma De Laurentiis si è opposto. Secondo il sito di Roberto D’Agostino ecco “l’ipotesi probabile di Simone Inzaghi, ...

Juventus - Sarri il piano B : da Higuain a Dybala - ecco la sua Juve : Juventus – La dirigenza della Juventus sta lavorando incessantemente per provare a chiudere il prima possibile il capitolo legato alla guida tecnica del prossimo anno. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il profilo con più chance di varcare i cancelli della Continassa sarebbe quello di Sarri. Il tecnico del Chelsea, club che non lo considererebbe imprescindibile, infatti avrebbe […] More

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Higuain lo sponsorizza - vuole averlo a Torino : Sarri nuovo allenatore Juventus? Maurizio favorito dopo l'incontro con Paratici, ma restano alcuni nodi da sciogliere con il Chelsea.

Calciomercato Juventus - la probabile formazione con Sarri : Higuain sarebbe titolare : C'è grandissima attesa per chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. La decisione, naturalmente, influenzerà tutta la prossima sessione di Calciomercato estivo. Sono stati fatti vari nomi per la panchina bianconera: Didier Deschamps si sarebbe tirato fuori, così come José Mourinho, che è rimasto ancora molto legato all'Inter. Josep Guardiola sembra un sogno e allora, al momento, sarebbe in pole position ...

