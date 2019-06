Grey’s Anatomy | ELLEN POMPEO voleva andarsene Ecco perché non l’ha fatto

tvsoap

(Di domenica 9 giugno 2019) Chissàma siamo abituati un po’ tutti a pensare che sui vari set (televisivi ma anche cinematografici) si respiri sempre lo stesso clima che appare nella finzione scenica, poi però arrivano dichiarazioni come quella di cui stiamo per parlarvi e a quel punto ci si rende conto di come a volte le cose possano essere ben diverse! Nello specifico, è recente un’intervista in cui– star assoluta del telefilm Grey’s– ha dichiarato che in passato lavorare per il notissimo serial non è stato per niente facile. Grey’sè rimasta L’attrice ha parlato infatti di “problemi culturali e comportamenti pessimi” e “di un ambiente di lavoro tossico“. Un’atmosfera “invivibile”, in pratica, che si è avvertita soprattutto nei primi dieci anni e che ha portato...

VelvetMagIta : La protagonista di Grey's Anatomy rivela le difficoltà incontrate sul set, tanto da definirlo un ambiente tossico… - martinabramini : @Michela_SK Nah, quando sarò vecchia sarò impegnata a vedere la 70esima stagione di Grey’s’ Anatomy ???? - yumiclifford : Marquei como visto Grey's Anatomy - 10x20 - Go It Alone -