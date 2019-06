Giudice di pace ma invalida Ora lo Stato mi umilia così

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Nino Materi Colpita da poliomielite fin da bimba, si faceva aiutare dalla madre. Il tribunale di Napoli ordina: "Stia sola" In questi giorni - che coincidono col momento più basso per il prestigio della magistratura - da Napoli arriva la storia, assurda, di unadipenalizzata dalla presidenza del tribunale in quanto vittima, fin da bambina, di una gravissima disabilità agli arti inferiori che non le consente di muoversi autonomamente. Nonostante ciò Anna Maria Reale, 68 anni, avvocato, ex vicepretore, da 17 annidinel capoluogo campano, ha sempre svolto il proprio lavoro con professionalità, correttezza e impegno davvero esemplari: circostanza documentata anche da una petizione di solidarietà firmata da decine di colleghi della dottoressa Reale. Ma allora qual è il motivo della «punizione» che i vertici del tribunale hanno deciso di adottare? La ...

