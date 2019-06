Ballottaggi | oggi urne aperte in 136 comuni | la guida al voto

Campania - al Ballottaggio l’ex sindaco delle “fritture di pesce” oggi indagato : “Passo indietro? Sono per le marce avanti” : “Io non Sono per le ritirate, io Sono per le marce avanti”. Non ha mai pensato di fare passi indietro, nonostante sia indagato per voto di scambio politico-mafioso (per fatti risalenti a quando era sindaco di Agropoli). Franco Alfieri, candidato sindaco di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno andrà al ballottaggio, nonostante abbia incassato quasi il doppio dei voti rispetto ai suoi avversari. Niente consenso bulgaro, come avvenne nel 2012 ...