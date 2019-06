Noemi fu sepolta viva Restano i 18 anni a Lucio

Noemi - accoltellata e sepolta viva : confermata condanna a 18 anni per fidanzatino : Nessuna attenuante. Il tribunale confermata in appello la condanna a 18 anni e 8 mesi per Lucio Marzo, il 19enne che il 3 settembre 2017, quando era minorenne, uccise la fidanzatina di 16 anni , Noemi ...

Noemi Durini - l'ira di mamma Imma : "Mia figlia sepolta viva - Lucio deve marcire in cella" : "Mia figlia è stata sepolta anche viva e 18 anni e 8 mesi il suo assassino se li deve fare tutti, è inverosimile che si prendano altri giorni". Così all'uscita dal Tribunale Di Lecce, Imma Rizzo, la madre di Noemi Durini, la sedicenne di Specchia trovata morta nelle campagne leccesi due anni fa, dopo lo slittamento dell'appello per Lucio Marzo. Il giovane è stato condannato in primo grado per omicidio e occultamento di cadavere.