gossipetv

(Di sabato 8 giugno 2019)perdi: è morto il nonno Un bruttissimo momento per, ex corteggiatore di Nilufar Addati a, che ha annunciato su Instagram la morte del nonno. Unche giunge non inaspettato perché il ragazzo si era assentato dal mondo dei social proprio per questo … L'articoloper l’ex di: “Haiun leone” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Nicolò Ferrari, lutto per l’ex di Uomini e Donne: “Hai combattuto come un leone” - teambeltrami : #RaceDay Oggi siamo in Toscana per una classica Nazionale: 66° Trofeo Matteotti ?? Marcialla (FI) ???? ?? 150 km ?? 13… - CadeLaPioggia : Comunque una reazione non scelta come quella di Nicolò Ferrari non ci sarà mai più ?? #UominieDonne -