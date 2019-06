Cos’ha comportato l’aggiornamento Huawei Mate 10 Pro | a nudo la B246

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019) Entra a regime l'aggiornamentocon la patch di maggio 2019 per10 Pro, che aveva visto iniziare la propria diffusione lo scorso 3 giugno, come prontamente riportato da noi in questo articolo. La release si è dimostrata quella che pensavamo: il suo compito, agli atti ottemperato, è stato quello di integrare il sistema operativo del dispositivo con la patch di sicurezza del mese scorso (non si tratta, quindi, della tanto attesa EMUI 9.1), il cui bollettino è consultabile collegandovi a questo indirizzo.Chi si aspettava miglioramenti considerevoli da questo pacchetto purtroppo resterà deluso: dalle primissime stime abbiamo avuto modo di apprendere che il pacchettonon aggiunge nulla dal punto di vista delle funzionalità alla precedente release, né tanto meno influisce sulla durata della batteria, rimasta sostanzialmente la stessa. Avremmo voluto darvi notizie ...

