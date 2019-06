Chiara Ferragni | Fedez e Leone cacciati da un parco giochi? Ecco cosa sta succedendo

Chiara Ferragni - svelato il suo segreto per un sedere praticamente perfetto : La invidiamo un po’ tutte, dai. È bella, è fortunata, è famosa, è ricca. Non a caso Chiara Ferragni è l’influencer più famosa al mondo, oltre che icona di stile e di bellezza. Ma a proposito di bellezza, la Ferragni è bella e ha un fisico perfetto ma è difficilissimo vederla in tenuta ginnica o durante un allenamento. Il fatto che non si immortali mentre è in palestra non significa che non ci vada, ma, considerando quando la Ferragni documenti ...

Un pugno negli occhi! Il make up di Chiara Ferragni non piace : Chiara Ferragni sbarca sul Lago di Como per presentare la nuovissima collezione di trucchi ideata con Lancome. Ma il web non apprezza e piovono critiche sul look realizzato per la serata. Chiara Ferragni, sul lago di Como per presentare la sua linea di makeup in collaborazione con Lancome, ha ricevuto parecchie critiche sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram. Nella pubblicazione la 32enne ha mostrato il look creato per la ...

Chiara Ferragni dà un bonus di 3.400 euro ai suoi dipendenti : Gli affari di Chiara Ferragni vanno a gonfie vele. Così l'influencer ha deciso di condividere il successo con i suoi dipendenti: la Tbs Crew ha infatti assegnato ai propri lavoratori un premio di 3.400 euro lordi a testa in relazione ai buoni risultati ottenuti nel 2018 dalla società che gestisce il portale TheBlondeSalad.com e si occupa dei diritti di immagine della stessa Ferragni. Il bonus, spiega una nota, «sarà distribuito, in parti uguali, ...

Intimissimi – Chiara Ferragni interpreta la nuova tendenza [GALLERY] : Rivoluzione triangolo by Intimissmi: Chiara Ferragni interpreta la nuova tendenza Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa del mondo, interpreta con stile la nuova tendenza triangoli. Nella gallery i bellissimi scatti della nota influencer con i triangoli firmati Intimissimi. L'articolo Intimissimi – Chiara Ferragni interpreta la nuova tendenza [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Parte il «Chiara Ferragni World Tour» : CHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMEChiara Ferragni sta per allungare la lista dei propri appellativi, aggiungendo agli ormai consolidati, imprenditrice ...

A volte penso di non essere una buona madre! Chiara Ferragni si sfoga su Instagram : Chiara Ferragni si sfoga su Instagram come non aveva mai fatto prima rivelando le sue paure di mamma e moglie. La fashion blogger non è solo la moglie di Fedez e la madre di Leone, ma anche un’imprenditrice digitale costretta, a causa del suo lavoro, a girare il mondo. Chiara è spesso a bordo di un aereo per raggiungere una sfilata, presentare la sua nuova collezione beauty oppure aprire uno store del suo marchio. Gli impegni professionali ...

Chiara Ferragni dà un bonus di 3400 euro ai propri dipendenti : “Visti gli ottimi risultati relativi al bilancio 2018, la società ha deciso di destinare un bonus ai propri dipendenti”. Questo quando si legge in una nota diramata dalla Tbs Crew, la società fondata nel 2009 di cui Chiara Ferragni è ad e che gestisce il suo e-store, theblondesalade.com, la stessa Chiara più le sorelle, la mamma Marina di guardo e il make-up artist Manuele Mameli. Tra la fine del 2018 e oggi, i dipendenti sono ...

Trucco sposa : come crearlo con la palette di Chiara Ferragni : Il Trucco da sposa di Chiara FerragniLancôme x Chiara Ferragni Hypnôse Drama Il Trucco da sposa di Chiara FerragniLancôme x Chiara Ferragni Flirting paletteIl Trucco da sposa di Chiara FerragniLancôme x Chiara Ferragni Flirting paletteIl Trucco da sposa di Chiara FerragniLancôme x Chiara Ferragni L’Absolu Mademoiselle ShineIl Trucco da sposa di Chiara FerragniLancôme x Chiara Ferragni L'Absolue Mademoiselle ShineIl Trucco da sposa di Chiara ...

Chiara Ferragni premia i suoi dipendenti con un bonus di 3.400 euro : Chiara Ferragni è sicuramente la più famosa influencer di successo italiana. La donna conta su Instagram più di 16 milioni di follower, che giornalmente guardano le foto e i video da lei postati. Molto spesso è al centro dell'attenzione per i suoi viaggi sfarzosi o per le feste di compleanno da sogno. Recentemente, ad esempio, ha affittato Gardaland per un giorno, proprio in occasione del suo compleanno. Buona parte della sua fortuna economica ...

