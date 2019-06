Ronald Garros | Amanda la prima 2000 in una semifinale Slam

ilfogliettone

(Di venerdì 7 giugno 2019)Anisimova e' la protagonista dell'ultima favola del tennis, l'emblema di uno sport sempre piu' fisico ed essenziale, e sempre piu' Pret-a-porter. A Parigi, non solo domina, da appena numero 51 del mondo, la regina uscente del Roland, Simona Halep, finalista nel 2017 ed ex numero 1 del mondo, non solo si qualifica alle semifinali del secondostagionale, ad appena 17 anni - piu' giovane da Nicole Vaidisova nel 2006, piu' giovane statunitense da Jennifer Capriati nel 1993 etennista 'millennial' in assoluto ad arrivare nei quarti Majors -, non solo promette (o minaccia?) di avere un futuro ultra-radioso, ma conferma una realta' terribilmente scomoda per allenatori e manager: il tennis e' sempre piu' un business di famiglia.Soprattutto al femminile. Sulla scia delle pioniere, Monica Seles, Anna Kournikova e Maria Sharapova, tutte figlie dell'Est come lei, di cui ...

