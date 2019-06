Lecce | uccise Noemi Durini | 18 anni e 8 mesi di reclusione all' ex fidanzato

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Per Lucio Marzo, 19, è arrivata oggi la condanna a 18e 8di. Ad emettere la sentenza è stata la Corte d'Appello di, il giovane è accusato infatti di aver brutalmente assassinato la sua ex ragazza,, 16. Il dramma, all'epoca, sconvolse tutto il Salento, e non solo, soprattutto per le modalità con cui il delitto fu compiuto. La vittima era originaria di Specchia, un piccolo paesino dell'hinterlandse, non molto lontano da Santa Maria di Leuca. Il suo corpo venne trovato nelle campagne di Castrignano del Capo, nascosto sotto un cumulo di pietre. Da allora c'è stato un lungo iter giudiziario, che oggi ha portato i giudici ad emettere la sentenza definitiva nei confronti del Marzo, che all'epoca dei fatti era minorenne: oggi ha 19. Non rinnovata la perizia psichiatrica Nel corso dell'udienza odierna la difesa di Lucio ha chiesto che ...

