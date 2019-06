Ma é orribile sto colore! Federica Pellegrini si tinge i capelli di fucsia

(Di venerdì 7 giugno 2019)cambia look, ma i suoidividono i fan: "Sembri la bambola assassina". Già da qualche giorno, sulle sue foto di Instagram,ha iniziato a sfoggiare un nuovo look: alcune sfumature rosa sui suoibiondi.La nuova tinta deve aver convinto la nuotatrice, che ha così deciso di colorare tutta la chioma di un brillantissimo. La campionessa ha mostrato orgogliosa la novità su Instagram, ma il rosa shocking dei suoiha scioccato i fan e ha diviso i follower, che si sono espressi sia con complimenti che con cattiverie. Gli amici vip si sono mostrati molto affettuosi con, mentre i non famosi ci sono andati giù pesante.

La cantante Elisa ha commentato con dei cuoricini e con un unicorno, mentre Bianca Atzei ha detto di adorare il nuovo look di Federica. Il pallavolista Luigi Mastrangelo si mostra leggermente più dubbioso e scrive: "Cosa hai combinato fede". Cuoricini di apprezzamento anche da parte dell'account ufficiale della Gazzetta dello Sport, forse anche per la similitudine tra la tonalità dei capelli della campionessa e il colore delle pagine del quotidiano.Molti follower, invece, non sono stati teneri col nuovo look di Federica Pellegrini. Qualcuno si chiede perché lo abbia fatto e altri si augurano che si tratti solo di uno scherzo. C'è chi ironizza sul cloro della piscina e chi prova a mediare: "Io ti adoro... Ma è orribile sto colore. Ti preferivo bionda".Tra i commenti arrivano anche quelli preoccupati per i contratti pubblicitari della nuotatrice che, come è noto, è testimonial di una nota linea di shampoo. Facendo proprio riferimento al famoso marchio di cui Federica Pellegrini è il volto degli spot televisivi, qualcuno chiede sarcastico: "Adesso a quelli della Head & shoulder come gliela spieghi...". Ma c'è anche chi spara a zero e con perfidia afferma: "La bambola assassina!!".