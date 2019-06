Buffon | le ipotesi dei bookmakers per il futuro del portiere | Genoa in pole

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Gianluigiha lasciato il Psg. Ora per l’exdella Juventus si aprono diversi scenari: dalla Cina, agli Usa, fino ad un possibile ritorno in Italia. Proprio quest’ultima sembra essere l’che va per la maggiore tra i. In particolare, Sisal Matchpoint dà l’Serie A come la più accreditata, con tre squadre interessate a, Parma e Lazio. Le tre possibilità sono tutte legate al cuore del: ilgli fa riaffiorare i ricordi di quando era ragazzo e andava da Massa Carrara al Marassi per assistere alle partite del Grifone dalla gradinata Nord; il Parma lo ha fatto esordire in Serie A e lo accoglierebbe a braccia aperte; infine, c’è la Lazio che, stando alle parole dell’agente diSilvano Martina, nutre le simpatie del. Gli analisti di Sisal Matchpoint quotano le tre ...

