Alberi | abbattimenti in molti Comuni per fare prima e risparmiare | “Per rifare le strade

(Di venerdì 7 giugno 2019) È “strage” dinelle città d’Italia. Da Terni a Frosinone, da Firenze a Bologna, da Trieste a Caserta, passando per ipiù piccoli dove i centri urbani non sono certo paragonabili alle metropoli. Pini domestici soprattutto, ma anche pioppi, lecci, eucalipti. Le amministrazioni locali devono eseguire lavori sul manto stradale, rimuovere radici, scongiurare pericolose cadute. Così migliaia di fusti non malati vengono tagliati preventivamente. Fra le proteste della gente. In viale Gramsci a Napoli, il 27 febbraio scorso, alcuni residenti sono scesi in strada dopo il taglio di ben 5 pini in poche ore. A Rovereto, i primi giorni di maggio, è dovuta addirittura intervenire la polizia per sedare gli animi e “scortare” gli operai intenti a eseguire i lavori ordinati dal Comune in viale Trento. Stessa cosa stava per accaderedi Pasqua a Foggia, con il sindaco Franco Landella ...