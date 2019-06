La mossa di Conte | «Niente tagli a quota 100 e reddito cittadinanza» E ai vice | «Attendo

Qual è la strategia dietro la mossa di Conte : Ma cosa s'è messo in testa il premier? Cosa ha in mente? Qual è la sua strategia o dove intende andare a parare? Da “Avvocato del popolo” ad “Avvocato populista”? È questa la sua parabola dopo esser ricorso, per il suo discorso, alle telecamere anziché alle Camere? Vuole fondare un suo partito, varare una sua lista? A spigolare tra le pagine dei giornali Qualche indizio lo si trova, insieme a Qualche risposta. Secondo Francesco Verderami il ...

Le notizie del giorno – I dubbi di Mihajlovic e il nome nuovo per la panchina del Bologna - la prima mossa di Conte e il siparietto Sarri-Lichtsteiner : dubbi Mihajlovic E nome panchina Bologna – Sono ore calde in casa Bologna, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante con Mihajlovic in panchina ed adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare (APPROFONDIMENTO) prima mossa Conte – Ha le idee chiare Antonio Conte. L’ultima ...

Inter - Conte avrebbe deciso : la prima mossa sarebbe il no a Icardi : Questa mattina l'Inter ha ufficializzato l'esonero di Luciano Spalletti con un comunicato ufficiale apparso sui profili social e sul sito della società nerazzurra. Al suo posto arriverà Antonio Conte che da due giorni è già a Milano e ieri è stato fotografato insieme ai membri dell'ufficio stampa del club meneghino. L'ex allenatore del Chelsea andrà a firmare un contratto triennale a oltre nove milioni di euro a stagione. Decisivo il pressing ...

Giuseppe Conte - la bomba di Paolo Becchi : "Decreto sicurezza - mossa sporca al Quirinale?" : Al rintocco del mezzodì ieri il presidente del Consiglio Conte è salito al Quirinale, a colloquio col capo dello Stato. Il motivo è il famoso Decreto sicurezza bis fortemente voluto dal leader della Lega Matteo Salvini, soprattutto in vista del voto del 26 maggio. Un voto che riguarda non solo il ri

Conte in equilibrio sugli anelli nel centro di Roma : l’opera di street art subito rimossa : La sagoma elegante del presidente del consiglio Conte sospesa per aria nella difficile posizione della croce a reggere le sorti dell’Italia. Ancora un’opera street art per parlare della situazione politica italiana. Ancora a Roma, dopo l’Amor Populi di TvBoy con Salvini e Di Maio a baciarsi in bocca. L’autore di “#Contratto” è il già conosciuto street artist 46enne Mauro Pallotta. Mentre la figura di Giuseppe Conte è apparsa in via del Governo ...

In fila per Conte. Ritorno di fiamma del Psg - ma l'Inter si è mossa e la Roma ora ha fretta : Le ultime voci, scrivono Carlo Laudisa e Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport , parlano di un Ritorno di fiamma del Paris Saint Germain , tormentato da un finale di stagione surreale. ...

Siri - mossa di Salvini : meglio andare dai pm prima di vedere Conte : ROMA «Siri resta dov'è». Le uniche tre parole della Lega sull'argomento, le pronuncia a metà mattina Matteo Salvini. Sul resto delle bordate grilline contro il...

Luigi Di Maio - la mossa sporca del grillino per far dimettere Siri : la pressione su Conte : La brevissima pausa pasquale è servita solo per aumentare l'irritazione di Luigi Di Maio nei confronti diMatteo Salvini e gli alleati leghisti, con i nervi già a fior di pelle da quando si è aperta l'indagine su Armando Siri per corruzione. Il grillino durante i giorni festivi era sempre più inviper

mossa M5s : quota 100 a tempo Governo Conte alla prova del Def : quota 100? Resta una norma transitoria. A tempo. Mentre il Governo si prepara a varare il Def per cui è stato convocato un Consiglio dei ministri martedì 9 aprile e a guardare alla prossima legge di Bilancio, Luigi Di Maio e il M5s provano a cambiare registro e studiano come rimodulare Segui su affaritaliani.it