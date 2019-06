Il fratello minore di Brad diventa attore

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Marina Lanzone La somiglianza tra i due è impressionante. Da buon uomo d'affari, Douglas ha colto l'occasione per interpretare "il" in una pubblicità. Il ricavato sarà dato in beneficenza La famiglia Pitt ha decisamente degli ottimi geni. Ildi, Douglas Pitt (per gli amici Doug), non ha nulla da invidiargli. È un uomo d’affari di successo, un filantropo e un bravo marito. Per il resto lui ePitt sono due gocce d’acqua e chi non li conosce bene facilmente può confonderli, sebbene Douglas sia più giovane (ha 52 anni contro i 55 dell’). “Mi scambiano per mioalmeno tre volte ogni settimana", ha raccontato Douglas Pitt. Approfittando di questo frequente malinteso, da buon imprenditore ha deciso di “sfruttare” questa somiglianza. Nella pubblicità della birra Missouri’s Mother’s Brewing Company interpreterà una versione ironica del ...

