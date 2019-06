Appello dei premi Nobel | “L’Ue non abbandoni la fotonica”

Appello al voto dei vescovi europei : "Non disertate le urne" : La Chiesa in tutta Europa da giorni sta facendo Appello ai cittadini perché non disertino le urne delle Europee. Alle imminenti elezioni anche l’Osservatore Romano dedica un articolo in prima pagina. In questi giorni si sono susseguite le prese di posizione delle differenti conferenze episcopali. La maggior parte riconosce l’Unione come elemento di pacificazione e indispensabile dunque anche per il futuro. Nessuno dà ...

Europee - l’Appello per La Sinistra dei 5 stelle delusi : “Soluzione per alleanza M5s-Pd. No al governo con la Lega” : Hanno sostenuto il Movimento 5 stelle pubblicamente. Ma sono rimasti delusi dal governo con la Lega. E adesso lanciano un appello: alle Europee gli elettori grillini delusi votino per La Sinistra. È un vero e proprio invito al voto quello di Aldo Giannuli, politologo e storico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, e Ivano Marescotti, attore e regista teatrale. I tre ormai ex sostenitori de 5 stelle hanno scritto una dichiarazione pubblica per ...

L'Appello dei fratellastri di Meghan : "Lasciaci vedere Archie" - : Alessandro Pagliuca Meghan Markle ha una nuova grana famigliare: i suoi fratellastri hanno infatti fatto un accorato appello affinchè lei faccia vedere loro il royal baby Meghan Markle, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di far conoscere il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor ai membri della famiglia paterna. Il motivo risiede nel fatto che i suoi famigliari tra accuse, indiscrezioni e scandali le hanno reso la ...

Fiorello - un l’Appello sulla salute dei giovani : “Date retta a zio Fiore - controllatevi e fate prevenzione” : In occasione della manifestazione “Tennis and Friends“, che unisce sport, celebrità e controlli medici gratuiti, organizzata in occasione degli Internazionali di tennis in corso a Roma il mattatore siciliano lancia un appello. Rosario Fiorello, “ambassador” dell’iniziativa, richiestissimo da pubblico e telecamere, raccoglie l’appello per convincere tutti a sottoporsi a screening e check-up come quelli ...

«Gabry Little Hero cerca un gemello genetico» : dopo Alex - Napoli di nuovo in piazza. Ecco l'Appello dei genitori : La caricatura usata come foto profilo della pagina facebook creata dai suoi genitori lo raffigura con muscoli, tuta e mantello da supereroe a buon ragione. Perché Gabriele è un...

Calcio : Di Piazza (M5S) - 'retrocessione Palermo? Appello prima dei playoff' : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - "Fermare subito il campionato di Serie B e garantire appello al Palermo Calcio prima di svolgere i playoff. Riformare il Calcio e tutelarlo con una legge sul conflitto d’interessi. La giustizia sportiva della Figc ha già sbagliato la scorsa stagione, non può permetters

"Salvini abbassi i toni". L'Appello dei sindacati di Polizia : Abbassare i toni, ridimensionare l’esuberanza dialettica per evitare di complicare la vita a chi ogni giorno lavora per garantire l’ordine pubblico. Un discorso che vale per tutti, a cominciare dal ministro degli Interni Matteo Salvini. È l’auspicio dei sindacati di Polizia Silp Cgil e Siulp, sentiti da HuffPost dopo le polemiche per la rimozione oggi a Brembate, in provincia di Bergamo, di uno striscione ...

#SiamoTuttiNoemi - l'Appello dei bambini di Napoli a Mattarella : 'Basta pistole' : 'Caro Presidente Mattarella, scusi il disturbo, ma in questi giorni penso sempre a Noemi'. Inizia così il video appello di giovani ragazzi e bambini napoletani che da Piazza Plebiscito si rivolgono al ...

Sondaggio Masia per Agorà - Appello dei leghisti a Matteo Salvini : scarica il M5s appena puoi : Giorno di sondaggi ad Agorà, il programma del mattino di Rai 3 di approfondimento politico. Diverse le rilevazioni proposte da Fabrizio Masia, in particolare una. Si parla del difficile momento che vivono gli alleati di governo, Lega e M5s, i cui precari equilibri sono stati ulteriormente minati dal

L’Appello dei Prodigy per la salute mentale : “Non soffrite in silenzio” : La morte di Keith Flint, in quel tragico 4 marzo, è ancora un silenzio assordante, ma non abbastanza da mettere il resto a tacere: l'appello dei Prodigy a tutti i fan (e non solo) è una spinta a non lasciarsi andare, a non prendere quella direzione senza ritorno che diventa un buco nero capace di divorare. La band di Breathe e Firestarter, nelle ultime ore, ha pubblicato un messaggio di speranza e incoraggiamento rivolto a tutte le persone che ...

Global Seafood Expo - Appello dei pescatori pugliesi : “Il mare ci parla - noi dobbiamo ascoltarlo” : “Il mare ci parla. Bisognava ascoltare le sue parole affinché non si arrivasse a questo punto”. E’ quasi un grido di disperazione quello che si leva dai pescatori pugliesi. A parlare è Mauro Lo Popolo, un ex pescatore di Bisceglie, ma a pensarla come lui sono in tanti. Rocco Cazzato, di Tricase, pescatore da 5 generazioni, racconta che “50 anni fa erano sufficienti 200 metri di pesca per guadagnarsi la giornata, oggi 2 chilometri non bastano”. ...

Bassolino - l'Appello dei seguaci su Facebook : 'Devi candidarti a sindaco di Napoli' : Poche parole, che risvegliano un'antica suggestione: il ritorno alla politica di Bassolino, che ci aveva provato già alle ultime Comunali uscendo però sconfitto dalle primarie del Pd, che vennero ...

Primo Maggio - a Bologna il corteo Cgil - Cisl e Uil. Da Landini Appello per l'unità dei sindacati : ... Pil a +0,1% meglio che niente, ma siamo indietro Molti i temi europei in evidenza, dall'uniformità di regole e contratti all'Industria 4.0, ma senza dimenticare gli ultimi dati sull'economia ...