Amici 2019 | Intervista a Giordana Angi | Le Parole Che Non Ti Aspetti!

Amici 2019 - la madre di Giordana Angi : "Coming out? Per me non è cambiato nulla" : Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la madre di Giordana Angi, seconda classificata di Amici 2019, ha parlato del momento del coming out di sua figlia: “Per prima cosa, quando aveva diciotto anni, ha trovato finalmente il coraggio di confessarmi che era omosessuale. Io non avevo mai sospettato nulla: però le ho detto che, ovviamente, per me non cambiava nulla, che l’avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole, mia figlia si ...

Grande Fratello 2019/ Gianmarco e Michael : Amicizia finita? 'Gli voglio bene - ma...' : Grande Fratello 2019, news dalla casa: amicizia finita tra Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi? Il futuro avvocato: 'Gli voglio bene, ma...'.

Alberto Urso - Accanto a Te : testo e video del singolo del vincitore di Amici 2019 : Alberto Urso, il video di “Accanto a Te” il nuovo singolo del vincitore di Amici 2019. testo e video.Presentato ieri su Canale 5, dove hanno anche sbagliato il come del cantante, è disponibile da oggi su youtube il video e il canale dedicato a Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione di Amici, che si è conclusa proprio sabato scorso.Il titolo del brano è “Accanto a te” ed è tratto dall’album ...

Alessandro Casillo/ Video - da Amici al gol contro i Campioni - Partita del cuore 2019 - : Alessandro Casillo, Partita del cuore 2019: l'artista ha dimostrato di avere talento anche con i piedi, suo uno dei due gol della Nazionale Cantanti

#Amici18 – Il Serale – Nona puntata del 25 maggio 2019 (la Finale) – Vince il cantante Alberto Urso. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la Finale. Negli ultimi sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sono sfidati a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. Adesso sono rimasti in quattro a giocarsi il premio finale ...

Amici 2019 - vince Alberto Artuso : Alberto Artuso, il tenore pop, si aggiudica l'edizione di quest'anno di Amici ed il premio della Tim, mentre alla seconda classificata Giordana Angi spetta il premio della critica

Alessandra Celentano e Timor Steffens si scatenano dopo la finale di Amici 2019 : Amici, Alessandra e Timor ballano insieme dopo la finalissima della 18esima edizione Mattia Tuzzolino, ex allievo ballerino di Amici e ora professionista, ha pubblicato delle Instagram stories in cui si vedono Alessandra Celentano e Timor Steffens scatenarsi dopo la finalissima di Amici 2019. Una scena divertente che non potevamo non condividere con voi soprattutto per […] L'articolo Alessandra Celentano e Timor Steffens si scatenano dopo ...

Ascolti TV | Sabato 25 maggio 2019. Amici chiude in bellezza (27%) - Ballando con le Stelle 21.1%-23.4% : Dani Osvaldo e Veera Kinnunen Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4.542.000 spettatori pari al 21.1% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.54 e 4.173.000 (23.4%) nel programma vero e proprio, in onda dalle 21.59 alle 24.48. Su Canale 5 la finale di Amici 18, in onda dalle 21.13 alle 25.12, ha raccolto davanti al video 4.804.000 spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1.615.000 – 25.1%; qui gli ...

Amici serale 2019 : Irama canta Arrogante - il suo nuovo singolo - nella finale (VIDEO) : Amici serale 2019 la finale di sabato 26 maggio. Irama ospite per consegnare il premio a Alberto, canta “Arrogante” il suo nuovo singolo. (VIDEO)La finale di Amici 2019 è ormai alle nostre spalle, il vincitore è Alberto, e in puntata il premio è stato consegnato da Irama, vincitore della scorsa edizione, in una sorta di momento di passaggio del testimone.Irama è apparso nella puntata già dall’inizio, quando Maria De Filippi ha ...

Amici serale 2019 Pio e Amedeo sabato 25 maggio - la finale (video) : Amici serale 2019 sabato 25 maggio, la finale. Il video di Pio e Amedeo che parlano degli ospiti, un regalo e una lettera per Maria De Filippi.Anche per la finale di Amici (qui gli ascolti), Pio e Amedeo arrivano sul palco nel momento più leggero della puntata. Maria precisa che non è responsabile di quello che dicono e avvisa la giuria della finale, composta da Alessia Marcuzzi, Ilari Blasi, Silvia Toffanin, Loredana Bertè e Michelle Hunziker, ...

FINALE Amici 2019 - VINCITORE/ Alberto vince facile - a Giordana 'premio della critica' : La FINALE di AMICI 2019 decreta Alberto VINCITORE di questa edizione. Seconda classificata Giordana a cui va il 'premio della critica'. Terzo posto per Rafael VINCITORE categoria ballo

Alberto Urso dopo la vittoria ad Amici 2019 - il cantante si confessa : “Sarà dura” : Amici 2019, Alberto si confessa a Lorella Boccia per Tim Come anticipato dai titoli in sovrimpressione che scorrevano durante la finale di Amici 2019, Tim è stata la prima a intervistare Alberto Urso dopo la vittoria; le parole del cantante lirico appaiono cariche di emozioni e lasciano trasparire tanta incredulità perché – almeno stando a […] L'articolo Alberto Urso dopo la vittoria ad Amici 2019, il cantante si confessa: ...