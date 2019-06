calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Fabrizionei. ll sostituto procuratore generale Ettore Costanzo ha chiesto oggi alla quarta sezioneCorte d’appello di Palermo laa tre anni e sei mesi per l’ex attaccante rosanero. Tra i motiviscelta, i rapporti di frequentazione assidua con personaggi legati a esponenti di Cosa nostra,ambigui con il figlio di un mafioso latitante per recuperare un credito, la frase su Falcone, definito “un fango”. Fra gli elementi utilizzati nella requisitoria, il pg ha ricordato l’intercettazione ambientale di una conversazione in cui l’ex giocatore si riferì a Giovanni Falcone indicandolo come “un fango”: cosa chefece mentre passava davanti all’albero che sorge davanti all’abitazione palermitana del giudice ucciso nella strage di Capaci. L’imputato risponde di ...

CalcioWeb : #Miccoli nei guai, chiesta la conferma della condanna per i contatti con soggetti mafiosi: cosa rischia… - MarcoGusti : Nei tempi non molto lontani in cui fui segretario di circolo ricevetti ben due lettere di... -