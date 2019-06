Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Gli scienziati dell'Università Queen Mary di Londra, hanno recentemente condotto una ricerca scientifica sulassociato alla salute del cuore e, i cui risultati sono stati presentati alla conferenza British Cardiovascular Society di Manchester. I dati raccolti hanno mostrato chiaramente l'assenza dell'associazione tra ildi, da qualche tazzina al giorno fino a massimo di 25, è l'aumento dellae perdita dell'elasticità. Il nuovoè stato accolto con scetticismo dalla comunità scientifica attuale visto che studi precedenti, non troppo lontani nel tempo, hanno ribadito e messo in evidenza che il, una bevanda energizzante molto gradita in tutto il mondo, è responsabile dell'aumento della pressione sistolica e conseguente aumento della. Divisione in gruppi in base aldi ...

