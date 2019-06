Il biografo di Salvini a Unomattina e il problema delle consulenze esterne in Rai

wired

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ildi Matteoha firmato il contratto conEstate: una consulenza esterna. E la polemica è servita. Mentre la querelle su L’approdo, il nuovo programma di Gad Lerner su Rai3, si spegne e si inchina davanti al 7,4% di share (oltre un milione e settecentomila spettatori), ecco arrivare Roberto Poletti, ex direttore di Radio Padania edel segretario della Lega, curatore (si legge in copertina) del dimenticabile, Il Matteo Pensiero dalla A alla Z. Sismografo del potere o meno, la Rai conferma di essere un’azienda dove la spartizione politicapoltrone continua anche al tempo del governo del cambiamento. È un repertorio già scritto, un film in replica che va in onda nella tv di Stato. A torto o ragione funziona così da anni nel più classico dei “così fan tutti”. Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi passando per l’Ulivo. Tutti ...

