Esiste una tecnologia per fare pagamenti veloci in bitcoin | come funziona il lightning

I cambiamenti climatici potrebbero essere una “minaccia Esistenziale” entro il 2050 : “alta probabilità della fine della civiltà umana” : 20 giorni di caldo letale all’anno, collasso degli ecosistemi e oltre un miliardo di persone sfollate. Questi sono tutti probabili scenari che potrebbero devastare le società entro il 2050 se non verranno intraprese azioni rapide e radicali per limitare i cambiamenti climatici, secondo una relazione di un think tank sostenuta da un ex capo militare australiano. Il documento del Breakthrough National Center for Climate Restoration di Melbourne ...

Michio Kaku : Il caso non Esiste : c’è una forza intelligente che governa tutto : Michio Kaku: Il caso non esiste: c’è una forza intelligente che governa tutto Fisico e teorico americano molto rispettato, Michio Kaku, famoso per la formulazione della teoria rivoluzionaria delle stringhe… L'articolo Michio Kaku: Il caso non esiste: c’è una forza intelligente che governa tutto proviene da Essere-Informati.it.

Damiano Cima è una rEsistenza vincente alla volontà del gruppo : Damiano Cima ha vinto la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2019, la Valdaora-Santa Maria di Sala, 222 chilometri. L'italiano della Nippo-Vini Fantini, in fuga dal mattino con Mirco Maestri e Nico Denz, è riuscito a resistere al ritorno del gruppo e a precedere Pascal Ackermann e Simone Consonni.

Un esperimento quantistico suggerisce che non Esiste una realtà oggettiva - bensì “fatti alternativi” : Non esistono fatti oggettivi nel mondo: è questa l’implicazione di un esperimento che suggerisce che la natura della realtà dipende da chi sta guardando. Lo studio è radicato in esperimenti mentali sulla natura della meccanica quantistica, ma questa è la prima volta che ne è stato condotto uno in laboratorio, con implicazioni potenzialmente profonde. L’esperimento, condotto da Alessandro Fedrizzi (Heriot-Watt University, Regno Unito) e dal suo ...

Salute e tabacco : “Se nessuno fumasse il tumore ai polmoni sarebbe una malattia quasi inEsistente” : Lilt e Aou di Sassari il 31 maggio uniscono le forze e scendono in campo contro il fumo. In occasione della ricorrenza del “World no tobacco day“, volontari della Lega italiana per la lotta ai tumori e l’equipe dell’ambulatorio di Prevenzione e cura del tabagismo della Clinica di Pneumologia (diretta dal professore Pietro Pirina) venerdì 31 maggio, dalle 9 alle 13, incontreranno gli utenti per un’attività di ...

Elezioni comunali - spoglio in diretta : il centrosinistra tenta di rEsistere all'assedio della Lega : Al via alle 14 lo spoglio delle schede per le Elezioni regionali in Piemonte e per le comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia. Per i...

Xylella - Italia Olivicola : “Non Esiste una cura per debellare il batterio - abbiamo solo l’arma della prevenzione” : “L’Efsa ha confermato oggi l’amara realtà che purtroppo sapevamo da tempo: al momento, nonostante gli sforzi di tanti bravi ricercatori, non esiste una cura per debellare il batterio della Xylella dai nostri campi, ma abbiamo solo l’arma della prevenzione attuando le misure che l’Unione Europea suggerisce da tempo e che, purtroppo, in Italia non sono mai state attuate seriamente. Fare le buone pratiche agricole ...

Xylella : non Esiste ancora una cura - le misure di controllo dell’UE restano per ora l’unica soluzione : Il batterio vegetale Xylella fastidiosa è una minaccia e non solo i Paesi mediterranei ma la maggior parte del territorio UE. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha reso oggi nota la notizia che non esiste ancora una cura in grado di eliminarla. Alcuni trattamenti sperimentati in questi anni possono ridurre i sintomi, ma non eliminano il batterio. L’applicazione tempestiva delle misure di controllo UE resta quindi ...

Xylella - il parere dell’Efsa : “Non Esiste una cura in campo. Batterio minaccia non solo i Paesi dell’Europa meridionale” : “Non esiste ancora una cura in “reali condizioni di campo” e la Xylella fastidiosa è una minaccia non solo per i Paesi del Mediterraneo”. Sono queste le conclusioni di due pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) basati su tecniche di modellazione computerizzata, elaborati da un gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, per capire come il Batterio si diffonda su brevi e lunghe ...

La conferma degli scienziati dell’Efsa : per Xylella non Esiste una cura : (foto: Marco Di Lauro/Getty Images) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Efsa) ha pubblicato oggi due nuovi documenti che contengono i pareri scientifici del 2019 sull’affaire Xylella, aggiornando le precedenti valutazioni del rischio pubblicate nel 2015 e del 2016. Si tratta di un totale di oltre 200 pagine, in cui viene fatto il punto della situazione sulla base delle conoscenze scientifiche che ora sono a ...

Papa Francesco : “L’inferno non Esiste - la storia di Adamo ed Eva è solo una metafora” : Un uomo che è lì per aprire molte “segreti” nell’antica Chiesa cattolica è Papa Francesco. Alcune delle credenze che esistono all’interno della chiesa sono ora messe da parte dal Papa,… L'articolo Papa Francesco: “L’inferno non esiste, la storia di Adamo ed Eva è solo una metafora” proviene da Essere-Informati.it.

A Roma Esiste una piccola Londra - ma quasi nessuno lo sa : ... il 'paese che muore' Interviste La Lituania è il Paese dove dovrebbero andare gli italiani Info utili Fusi orari, un mondo di sigle, UTC, GMT, PST,: ecco cosa significano Notizie Vacanze in Egitto? ...

Suzana - la rom che rEsiste ai fascisti : "Non lascio casa mia : sono una donna con le palle" : Dal cortile arrivano voci concitate, Suzana si interrompe, sbuffa. La sicurezza con cui stava dicendo “certo che resto qua, non me ne vado” vacilla, la voce si fa incerta. La preoccupazione le segna lo sguardo incorniciato dai capelli lunghi, occhiaie marcate in un viso che dimostra meno dei suoi trentaquattro anni. Si affaccia, indica col mento il capannello di persone assiepato nel piazzale. sono per lo più donne: una, nera ...

Una volta per tutte : sì - in Italia fa freddo ma il cambiamento climatico Esiste eccome : Sono bastati due o tre giorni di temperature sotto la media per far rispuntare sui quotidiani la solita trita polemica sul riscaldamento globale che non c’è. Non vi sto a tediare con dettagli su cose che ormai dovremmo sapere tutti: che c’è differenza fra tempo atmosferico e clima globale, che qualche giorno di freddo o di caldo non vogliono dire niente, che bisogna fare la media su parecchi anni, che mentre qui tutti dicono che è freddo in ...