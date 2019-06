Destiny 2 | secondo alcuni rumor con l' Anno 3 arriverà anche il cross-save

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Nella giornata di oggi sono trapelate alcune informazioni circa l'3 di2 che vede l'arrivo della nuova espansione chiamata Shadowkeep che avrà come ambientazione, a quanto pare, la Luna.Ma un post pubblicato su ResetEra ci consente di scoprire ulteriori dettagli. Come riporta VG247, molto probabilmente, con l'il. Senza dubbio una delle cose richieste dai fan è proprio questa opzione, ovvero la possibilità di salvare e riprende il gioco su un'altra piattaforma.Attualmente, come abbiamo detto in precedenza, si trattano solo di meri. Molto probabilmente ne sapremo di più domani, quando Bungie svelerà i piani futuri del suo gioco attraverso una diretta. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni che non esiteremo a darvi.Leggi altro...