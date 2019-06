Chi ci sarà sulla copertina di FIFA 20? Un leak svela l’erede di Cristiano Ronaldo

optimaitalia

(Di mercoledì 5 giugno 2019) L'esistenza di20 è praticamente una certezza. Nonostante la nuova incarnazione della simulazione calcistica per eccellenza non sia mai stata annunciata in via ufficiale da EA Sports e Electronic Arts, è naturale aspettarsi che, come ogni anno,ta nel corso dell'EA Play 2019. Si tratta della conferenza che il colosso di Redwood City terrà in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, fissata a partite dall'8 giugno. Su quel palco saranno quindi dati in pasto a stampa e a semplici appassionati i primi dettagli sul gioco. Per ora, comunque, unpare averto quale star del calcio contemporaneo avrà l'onore di presenziareufficiale di20. Stando all'immagine trapelata - e riportata sulle pagine del portale Game Reactor -, si tratta dell'asso brasiliano Neymar, raffiguratocover mentre esulta dopo un goal. Già l'anno scorso, dopo il ...

forumJuventus : +++ #UltimOra #Conte: Non so chi sarà l'allenatore della Juve ma chi parla di Guardiola andrà in galera per aggiota… - RadioItalia : .@elisatoffoli: nuovo tour di concerti nei palasport in autunno! Chi ci sarà? - EnricoLetta : Vince bene da noi #Salvini dove è PRIMO. Ma si votava per il #ParlamentoEuropeo e la sua #AlleanzaSovranista lì non… -