Benedetta Mazza parla di Dani Osvaldo | “Dopo il Grande Fratello…”

Hanno rotto! Benedetta Mazza e Stefano Sala non si sentono più : Benedetta Mazza e Stefano Sala continuano a far parlare di loro in particolare per quanto riguarda la loro storia d'amore tra conferme e smentite su Instagram, adesso pare che i due abbiano Hanno perso i contatti. Neanche un’amicizia lega a quanto pare ormai i due ex gieffini. E pensare che durante il Grande Fratello Vip 2018 pareva essere nato un idillio tra loro, che prefigurava pure qualcosa di più importante, anche se nel corso del ...

Benedetta Mazza e Stefano Sala oggi - è tutto finito dopo il Gf Vip : “Non è andata” : Stefano Sala e Benedetta Mazza, cosa è successo dopo il Gf Vip tra i due? Benedetta Mazza e Stefano Sala oggi non si sentono più. Tra i due ex gieffini è finita anche l’amicizia. Al Grande Fratello Vip 2018 sembrava essere nata un’intesa fra loro che potesse andare oltre. Eppure, i due in Casa si […] L'articolo Benedetta Mazza e Stefano Sala oggi, è tutto finito dopo il Gf Vip: “Non è andata” proviene da Gossip e Tv.

Dani Osvaldo - parla Benedetta Mazza : “Volevo una famiglia con lui” : Benedetta Mazza parla della fine della sua storia d’amore con Pablo Daniel Osvaldo Si è raccontata con una lunga intervista rilasciata per il settimanale DiPiù Benedetta Mazza, nota showgirl, ex fidanzata di Dani Osvaldo, concorrente di Ballando con le stelle 2019. Nell’intervista in questione, l’ex gieffina vip ha parlato a lungo della sua storia d’amore con il calciatore, poi naufragata, dichiarando: La mia storia con ...

Dani Osvaldo si dichiara single : addio ritorno di fiamma con Benedetta Mazza? : Dani Osvaldo e Benedetta Mazza non sono tornati insieme Dani Osvaldo è single. O almeno così ha detto l’ex calciatore a Mara Venier, durante l’intervista di Domenica In in onda su Rai Uno domenica 28 aprile. A Ballando con le Stelle l’argentino sta lasciando il segno con il suo fascino e in molte vogliono sapere […] L'articolo Dani Osvaldo si dichiara single: addio ritorno di fiamma con Benedetta Mazza? proviene da Gossip ...

Benedetta Mazza da urlo : l'ex fiamma di Osvaldo fa impazzire i suoi follower : Benedetta Mazza ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip ed ha conquistato il sesto posto in finale. l'ex modella e partecipante di Miss Italia nel 2008 ha avuto una grande storia d'...

Benedetta Mazza : "Ho rischiato di perdere un rene" : Sentir parlare di Benedetta Mazza e della sua vita privata è parecchio strano ed insolito considerata la sua grande riservatezza. Di lei non si parla mai soprattutto per quanto riguarda il gossip e la ...

Benedetta Mazza : “Ho rischiato di perdere un rene” : Benedetta Mazza e la cistite: la modella ha rischiato di perdere un rene Benedetta Mazza ha parlato per la prima volta di un problema di salute che l’ha fatta soffrire parecchio qualche anno fa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha addirittura rischiato di perdere un rene, come confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Vero […] L'articolo Benedetta Mazza: “Ho rischiato di perdere un rene” ...

Benedetta Mazza e Osvaldo - verità incontro segreto : c’entra Stefano Sala : Benedetta Mazza e Dani Osvaldo, incontro segreto a Roma tra i due ex. Cosa c’è dietro? Che Benedetta Mazza e Dani Osvaldo, ora concorrente a Ballando con le stelle, siano stati insieme non è un segreto. I due però si sarebbero rivisti a Roma come aveva rivelato tempo fa il settimanale Spy. Ma cosa c’è […] L'articolo Benedetta Mazza e Osvaldo, verità incontro segreto: c’entra Stefano Sala proviene da Gossip e Tv.