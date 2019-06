Avellino | maltrattamenti all' asilo | quattro indagati

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Giovanni Vasso Incastrati dalle videocamere: nei guaiinsegnanti di una scuola materna di Solofra, in Irpinia. I dubbi sorti in una conversazione Whatsapp tra genitori “Stai zitto, ti devo impiccare”.sui bambini all’: tre insegnanti finiscono ai domiciliari, per il quarto indagato scatta la sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per sei mesi. È questo il bilancio delle indagini dei carabinieri della compagnia die dei militari della stazione di Solofra, in Irpinia, dove si trova la scuola materna finita nel mirino dell’inchiesta. Tutto è nato su un gruppo whatsapp di genitori dove una mamma, per prima, ha chiesto alle altre se avessero mai ricevuto dai figli, bimbi tra i 3 e i 6 anni, lamentele circa il comportamento degli insegnanti. Le conferme emerse dal confronto virtuale tra i genitori avrebbero convinto due signore a ...

