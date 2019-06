Ambiente | Copernicus | le previsioni sulla qualità dell’aria sull’app Windy

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) In seguito alla partnership conAtmosphere Monitoring Service (CAMS), più di 800.000 utenti del noto sito e app dimeteorologiche,, possono ora avere accesso alle informazioniglobalefornite da CAMS.Atmosphere Monitoring Service (CAMS) è implementato dal Centro europeo per lemeteorologiche a medio termine per conto dell’Unione Europea. Come risultato della collaborazione, leCAMS sulle concentrazioni superficiali dei due principali agenti inquinanti, il biossido di azoto e il particolato fine, sono state integrate nell’app. Inoltre, sono disponibili anche leCAMS relative alla profondità ottica di aerosol, che consentono agli utenti di tracciare i percorsi dei pennacchi di particelle sottili in tutto il pianeta grazie a informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui polvere, ...

