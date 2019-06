Operatore del soccorso stradale muore schiacciato dal camion a cui stava cambiando una ruota

(Di martedì 4 giugno 2019) Un nuovo grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina intorno alle 11 lungo la strada statale 16, a poca distanza dal carcere di Trani, in Puglia. Un giovanedelè infatti rimastoda unal qualesostituendo una ruota dopo la chiamata del conducente.La richiesta di aiuto alè partita da un autotrasportatore che si era accorto di aver forato la ruota anteriore sinistra del proprio mezzo. Giunti sul posto, gli operatori hanno provveduto alla sostituzione ma all'improvviso ha ceduto il supporto e il 22enne, che in quel momento si trovava sotto la cabina, è rimastoInutili i tentativi degli operatori del 118 per rianimarlo. Sul posto anche i vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il traffico della zona ha subito rallentamenti e sulla vicenda indagheranno i carabinieri per accertare se siano state rispettate tutte le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o se, invece, si sia trattato di una tragica fatalità imprevedibile.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...