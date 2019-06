Tenta soffocare moglie e poi scappa con figlio Denunciato un albanese

Tenta soffocare moglie e poi scappa con figlie. Denunciato un albanese : Aurora Vigne È successo a Trieste. I militari giunti sul posto hanno per prima cosa prestato i primi soccorsi alla donna che presentava evidenti ferite al volto e al collo Ha Tentato di soffocare la moglie davanti ai figli minorenni e poi è scappato con uno di loro. Così è stato arrestato un albanese per maltrattamenti in famiglia e stalking a Trieste. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso. Ecco come è andata. Ai carabinieri della ...