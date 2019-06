Starbreeze | studio di Payday | è in difficoltà | programmati una serie di licenziamenti

Starbreeze ha venduto lo studio indiano Dhruva Interactive a Rockstar Games : Starbreeze ha preso la decisione di vendere il suo studio consociato Dhruva Interactive a Rockstar Games .Come riportano i colleghi di Eurogamer, la società svedese dietro il franchise di Payday, ha venduto a Rockstar la sussidiaria per 7,9 milioni di dollari, in un accordo che si prevede di chiudere entro la fine di giugno 2019.Attualmente la società naviga in cattive acque e si trova in mezzo ad una ricostruzione, tentando così di salvarsi in ...

Starbreeze in cattive acque - lo studio potrebbe non resistere un altro anno : Starbreeze studios naviga in cattive acque. Lo studio non ha fondi sufficienti per continuare a rimanere sulla piazza per i prossimi 12 mesi e il rischio è quello di rimanere senza risorse a metà anno riporta Rockpapershotgun.Come possiamo vedere, questo è un avvertimento che è stato dato agli azionisti in occasione di una riunione tenutasi questa settimana, e il quadro delineato non è certo incoraggiante.La società è responsabile di titoli ...