Serena Rutelli | parla il fidanzato Prince | Entrambi adottati | la differenza d' età

ilgiornale

(Di martedì 4 giugno 2019) Sandra Rondini Live su Intagram ildiha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower, raccontando qualche aneddoto sulla storia d'amore che lo lega da più di un anno alla figlia di Barbara Palombelli e FrancescoLei ha 29 anni e lui 21, ma lad'età nella splendida storia d'amore trae ilZorresi non è un problema."Gli otto anni che ci separano non significano nulla perchèsembra una bambina, anche se è una vera donna. Non abbiamo mai avuto problemi o incertezze a causa della nostrad'età”.A spiegarlo è stato proprioZorresi rispondendo al fuoco di fila delle tante domande che i suoi follower su Instagram gli hanno voluto fare incuriositi dal legame con l'ex gieffina e lui, in diretta, non ha avuto problemi nel soddisfare qualche curiosità in merito. La coppia sta ...

GiudiCar : @TheNewLuca cresci tu a Napoli, in strada, senza un papa' che porta a casa lo stipendio, e poi vediamo se ti ritrov… - martiina1995 : RT @elasticsmile: “C’è un tempo per tutti” beh si in effetti la compagna di classe delle elementari di Serena Rutelli era molto più importa… - doroteas91 : RT @elasticsmile: “C’è un tempo per tutti” beh si in effetti la compagna di classe delle elementari di Serena Rutelli era molto più importa… -