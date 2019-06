Italia sovrappeso | la Basilicata è la regione più grassa | il Trentino la più magra

Italiani fra i più longevi d’Europa - ma ancora troppo in sovrappeso e continuano a fumare : Italiani fra i più longevi d’Europa, ma ancora troppo in sovrappeso, e non accennano a smettere di fumare anche se aumenta la propensione all’attività sportiva. Tuttavia i sedentari sono ancora molti: un esercito di oltre 22,4 milioni. Non a caso, il grande problema per il presente e per il futuro sono le cronicità che assorbono l’80% della spesa sanitaria. E’ quanto emerge dalla XVI edizione del Rapporto Osservasalute, ...

Quasi 1 Italiano su 2 in sovrappeso o obeso - il 24% dei bambini è “oversize” : Italiani sempre più grassi. Nel nostro Paese ben il 46% degli adulti (over18), ovvero oltre 23 milioni di persone, e il 24,2% tra bambini e adolescenti (6-17 anni), vale a dire 1 milione e 700mila persone, è in eccesso di peso. Questi ultimi soprattutto se residenti nel Sud del Paese (31,9%). E’ la preoccupante fotografia scattata dall’Italian Barometer Diabetes Observatory (Ibdo) Foundation nella prima edizione dell’Italian Obesity ...