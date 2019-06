Carabinieri : gen. La Gala - 'in Veneto reati predatori in calo - ma attenti a truffe ad anziani' : Padova, 4 giu. (AdnKronos) - “Al primo posto per noi c’è la difesa del tessuto economico del Nordest, dove i Carabinieri hanno recentemente sgominato nelle diverse province, pericolose bande di criminalità organizzata radicate al territorio regionale ma legate alle mafie tradizionali. La nostra atte

E’ ancora allarme per i cartoni della pizza cancerogeni : i Carabinieri del NAS ne hanno sequestrati migliaia : Il NAS di Bari continua i controlli nel campo dei materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti. A seguito di un’ispezione effettuata presso due diverse aziende baresi, i militari pugliesi hanno effettuato il sequestro di oltre 50.000 contenitori in cartone per il trasporto di pizza in quanto privi delle previste indicazioni per la rintracciabilità. Il valore complessivo della merce oggetto della misura è di 7000 euro. E’ da ...

Imprenditore denuncia i suoi estortori : in manette quattro funzionari pubblici. Tangenti anche per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Capaci : Roberto Chifari Arrestate 14 persone, tra cui quattro funzionari pubblici, otto imprenditori e due sospesi dal servizio. Dovranno rispondere a vario titolo dei reati di corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un Imprenditore Tangenti in cambio di favori. Inizia con la coraggiosa denuncia di un Imprenditore edile, che stanco dell'ennesima richiesta di ...

Agrigento : sorpresi dai Carabinieri - ladri si fingono padroni di casa mettendosi a letto : Vicenda quasi “da film” a Ribera, un centro alle porte di Agrigento: con un particolare stratagemma due ladri tunisini avrebbero tentato di evitare l’arresto. Quando nella casa che stavano svaligiando sono arrivati i carabinieri avvertiti da alcuni vicini, loro si sono fatti trovare nel letto dei padroni di casa.Continua a leggere

Caso Cucchi : chiesto processo per 8 Carabinieri - c’è anche il generale Casarsa : Caso Cucchi, arrivano le richieste di rinvio a giudizio. Sono otto i carabinieri che la procura di Roma vuole alla sbarra. Le richieste arrivano dopo gli ultimi e clamorosi sviluppi dell’inchiesta sui presunti depistaggi che seguirono la morte di Stefano Cucchi, avvenuta nel reparto penitenziario del Pertini di Roma, a una settimana dal suo arresto, il 22 ottobre del 2009. Il carabiniere super testimone che ha puntato il dito ...

Stefano Cucchi - chiesto processo per 8 Carabinieri : il generale e i comandanti - accuse devastanti : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per otto carabinieri per i presunti depistaggi nell'ambito dell'inchiesta sul caso di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre 2009 una settimana dopo il suo arresto per droga. La richiesta, firmata dal pm Giovanni Musarò e dal procuratore capo di Roma G

Scuola - dirigente scolastica arrestata dai Carabinieri : l’accusa è di peculato : I Carabinieri della stazione di Imperia hanno arrestato Anna Rita Zappulla, 62 anni, originaria di Marsala, con l’accusa di peculato. La dirigente scolastica dell’Istituto professionale Marconi di Imperia viaggiava, infatti, alla guida di una Toyota Corolla: l’autovettura era in dotazione alla Scuola. La preside stava tornando da una gita in Costa Azzurra, a bordo del veicolo anche il compagno. Preside arrestata con ...

Carabinieri gli chiedono le generalità - lui risponde con un rutto : arrestato : Ubriaco e visibilmente alterato, disturbava i clienti di un bar di Gallarate: vengono allertati i Carabinieri che, arrivati sul posto, gli chiedono le generalità. In risposta però, ricevono un rutto in faccia. Così, un ventiduenne di origini marocchine è stato arrestato con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. Il ragazzo è un pregiudicato, noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti penali, come riferisce La Prealpina ...

Il killer ha chiamato i Carabinieri e ha sparato! Il maresciallo Di Gennaro ucciso poco prima delle nozze : Si sarebbe dovuto sposare a breve il maresciallo Vincenzo Di Gennaro ucciso senza un perché sabato mattina a Cagnano Verano in provincia di Foggia. L'omicida Giuseppe Papantuono ha richiamato l’attenzione della pattuglia dei carabinieri che stava passando in quel momento per la piazza centrale, poi, non appena il maresciallo Vincenzo Di Gennaro ha abbassato il finestrino, ha estratto una pistola e ha sparato. ""È stato ucciso volutamente un ...

Imperia - la preside va in Francia con l’auto della scuola : arrestata. Ai Carabinieri dice : “Sono la dirigente - mi autogestisco” : Dopo l’ennesimo viaggio, i carabinieri hanno aspettato che rimpatriasse dalla Francia. E quando hanno avuto la certezza che la preside di una scuola di Imperia ancora una volta aveva usato l’auto di servizio dell’istituto, una Toyota Corolla, l’hanno arrestata. L’accusa è peculato. L’inchiesta è iniziata il mese scorso, dopo una segnalazione interna all’istituto, l’Ipsia Marconi, un istituto ...

Cremona - i ragazzini rubano le bici : i Carabinieri li fermano e chiamano i genitori. E loro : “Potevate tenerveli” : A Cremona succede che, nottetempo, cinque ragazzini vengono sorpresi, e filmati dalle telecamere di videosorveglianza, a rubare le biciclette alla stazione dei treni. Si danno alla fuga ma i carabinieri li raggiungono. I ragazzi accusati di furto aggravato in concorso vengono denunciati. Ma una volta che i genitori vengono contattati dai militari per riaffidare loro i propri figli – tutti minorenni – si sentono, in due casi, ...

Agrigento : controlli dei Carabinieri - arrestato giovane pusher : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Raffica di controlli lungo i vicoli del centro storico di Agrigento. In manette un 18 enne gambiano, sorpreso vicino ai luoghi della movida con le dosi pronte per lo spaccio. Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento, in orario pomeridiano, hanno eff