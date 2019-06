Ambiente & Salute | a Ladispoli “primo passo per il divieto assoluto di fumo sulle

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) “L’amministrazione comunale ha intrapreso un percorso teso a tutelare il nostro mare, ladei cittadini ed il decoro urbano di. Un patrimonio collettivo che difenderemo in ogni modo“, ha dichiarato Alessandro Grando, sindaco di, annunciando la pubblicazione dell’ordinanza, immediatamente esecutiva, con cui si stabilisce che in tutte le spiagge del territorio comunale è vietato fumare sulla battigia ed in prossimità della stessa, nonché nello specchio acqueo di competenza comunale, ovvero fino a 200 metri lineari da riva. L’atto prevede anche ildi gettare rifiuti prodotti da, come cenere e mozziconi di sigarette, nelle acque, negli arenili e su tutto il territorio comunale. “E’ solo il primoper arrivare all’obiettivo finale di introdurre ildispiagge della nostra ...

