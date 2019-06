Rai | Annunziata contro Fazio Lui ha aggirato la legge

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Angelo Scarano Luciapungea In Mezz'Ora mentre parla con Lerner: "Io per prima mi sono tagliata lo stipendio" Luciamette nel mirino Fabio. Il conduttore di Che tempo che fa non è solo nel mirino della Lega. Dopo il dirottamento del programma su Rai 2 per la prossima stagione, arriva anche il fuoco amico dei colleghi. La conduttrice di In Mezz'Ora non usa giri di parole e punge: "Io divido la tua situazione da quella di Fabio, perchéha un problema: c’è unache ha. Non significa che debba essere brutalizzato però Gad, questo è un dato di fatto. Nessuno di noi haquestadel taglio dello stipendio, io per prima mi sono tagliata lo stipendio. È unadello Stato, se sei in una azienda che è dello Stato, lavuole che prima obbedisci e poi fai polemica". Poi però corregge il tiro e prova ...

