Morale basso in casa Activision Blizzard | i dipendenti stanno lasciando la compagnia

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Recentemente un crescente numero didistal'azienda, con molti che sostengono che ilsta spingendo persone di talento a cercare altrove nuove opportunità, riporta Gamerant. Tra le figure chiave che hanno lasciatonegli ultimi mesi c'è Kim Phan, che ha ricoperto il ruolo di Global Director of Esports per, ma ci sono altre figure di spicco che hanno lasciato o chepianificando di lasciare presto l'azienda.Le lamentele sono iniziate dopo che il Comissioner della Overwatch League, Nate Nanzar, ha lasciatoper perseguire un'opportunità con Epic Games. Secondo una fonte di Dexerto, iavrebbero incontrato difficoltà nel rapportarsi con il CEO della divisione Esport, Pete Vlastelica, che ha lasciato Fox Sports per assumere il ruolo in azienda. La fonte suggerisce che il gruppo dirigente non ...

Eurogamer_it : #ActivisionBlizzard: a causa del morale basso i dipendenti stanno lasciando l'azienda. - Affus1 : @Pontifex_it CI SONO STATI PAPI CON UN LIVELLO MORALE MOLTO BASSO , MA QUESTO ARGENTINO E' UNO DEI PEGGIORI IN QUA… - Lollowitz : RT @Multiplayerit: Activision Blizzard, alcuni dipendenti hanno lasciato l'azienda a causa del morale basso -