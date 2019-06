Giordana e i disturbi prima di Amici | parla la madre | Alternava anoressia e

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Serena Granato La cantanteAngi, classificatasi seconda ad "18", ha co-scritto il nuovo singolo di Tiziano Ferro Reduce dalla sua partecipazione ad "di Maria De Filippi",Angi è tornata al centro dell'attenzione mediatica e non solo per la sua musica. La cantante dalle origini italo-francesi ha in più occasioni palesato, al talent-show in cui si è classificata seconda, di aver ad oggi sofferto molto per via della separazione dei suoi genitori. E in un'intervista concessa al rotocalco "Di più tv", ladell'artista ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. La donna, infatti, ha rivelato che la figlia ha sofferto dialimentari. La confessione delladiAngi “e bulimia- ha confidato ladell'ex pupilla di Maria De Filippi-. C’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e ...

zazoomblog : Amici Giordana disturbi alimentari: “L’ho portata da uno psicologo” - #Amici #Giordana #disturbi - zazoomnews : Amici Giordana disturbi alimentari: “L’ho portata da uno psicologo” - #Amici #Giordana #disturbi - carmenFashionCr : Amici, Giordana disturbi alimentari: “L’ho portata da uno psicologo” -