Giochi in uscita a giugno 2019 per PS4¸ XBOX | SWITCH e PC

Sono stati svelati prezzo - data di uscita e primi Giochi di Google Stadia : (Foto: Google) Google Stadia diventa finalmente ufficiale e svela prezzi e formule di abbonamento, data di disponibilità per i principali mercati (compreso quello italiano) e caratteristiche di fruizione dei giochi. A circa tre mesi dall’annuncio del sistema di gioco in streaming, il nuovo interessante progetto del colosso di Mountain View è stato protagonista di un evento che ha tolto ogni dubbio agli appassionati in attesa. Google ...

Google Stadia : data di uscita - prezzo e dettagli di Stadia Pro e Stadia Founder's Edition tra abbonamenti e acquisto di Giochi singoli : Ecco finalmente le prime informazioni sui prezzi, il modello di business e la data di lancio di Google Stadia. Il servizio verrà lanciato nel mese di novembre.Partiamo con quello che viene definito l'abbonamento premium chiamato Stadia Pro per $9,99 al mese che garantisce l'accesso alla libreria con il massimo dell'esperienza di gioco possibile (ovviamente se la vostra connessione lo permette). Si parla quindi di 4K, HDR, 60 fps e 5,1 ...

Google Stadia : Requisiti - Prezzo - Data di uscita e Giochi : Si è appena concluso il breve “Direct di Google“, nel quale sono stati svelati ulteriori dettagli su Stadia, la nuova piattaforma di gioco in Streaming, quali Requisiti di sistema, Data di uscita, Prezzo e Giochi, scopriamoli insieme. Google Stadia: Tutti i dettagli sul Gioco in Streaming La piattaforma sarà disponibile in due versioni: Edizione Fondatore:Include un controller Stadia, un Chromecast Ultra, Destiny 2 un ...

Tutti i 42 Giochi di SEGA Mega Drive Mini : la lista ufficiale prima dell’uscita : È praticamente tutto pronto per l'uscita di SEGA Mega Drive Mini. Certo, prima i videogiocatori potranno godersi tutte le bellezze poligonali dell'E3 2019, la fiera di videogame più importante dell'anno al via l'11 giugno in quel di Los Angeles. Per mettere le mani sulla riedizione in Miniatura della celebre console a 16-bit della casa di Sonic bisognerà poi attendere fino al 19 settembre, quando la macchina dal deciso sapore nostalgico sarà ...

Momento della verità per Google Stadia : prezzo - Giochi e data di uscita svelati il 6 giugno : Finalmente ci siamo, Google Stadia è pronta a scendere seriamente in gioco nelle dinamiche altamente competitive del settore videoludico. Dopo aver alzato il sipario sulla sua piattaforma per il gaming in streaming, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato che nelle prossime ore terrà una conferenza interamente dedicata al suo ambizioso progetto fondato sulla tecnologia cloud. La data da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri ...

Tutti i migliori videoGiochi in uscita a giugno 2019 su console e PC : I videogiochi in uscita a giugno 2019 non sono tantissimi, ma saranno di certo capaci di soddisfare i palati di ben più di un videogiocatore. Nel mese dell'E3, la più grande fiera di settore dell'anno al via giorno 11 tra le luci e i colori di Los Angeles, assisteremo infatti al debutto di alcuni titoli di assoluto richiamo. Per altro su un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio, vale a dire PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo ...

Giochi in uscita a giugno 2019 per PS4¸ XBOX - SWITCH e PC : giugno è sempre stato un mese tiepido per quanto riguarda le pubblicazioni videoludiche, offuscate dagli annunci. La fiera Losangelina dedicata al nostro hobby preferito ha infatti tutti i riflettori puntati e pochi publisher osano lanciare dei titoli di rilievo in questo periodo. Nonostante questo ci saranno comunque dei titoli che alleggeriranno il nostro portafogli. Andiamo a vedere insieme le uscite: 04/06 Martedì Persona Q2: New Cinema ...

Cyberpunk 2077 e tanti altri Giochi in uscita nel 2020 - anno ricco all’orizzonte? : Il 2019 è nel pieno del suo svolgimento, ma con i vari Cyberpunk 2077 e tutti gli altri titoli in rampa di lancio per il 2020 dare uno sguardo a cosa ci aspetta il prossimo anno non è di certo cosa da pazzi. Soprattutto se si tiene in considerazione che da qui a pochi giorni prenderà il via l'E3 2019, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento elettronico che come sempre permetterà di avere una panoramica assolutamente esaustiva di cosa si ...

DREAMS : Media Molecule parla dell’uscita dall’Accesso Anticipato e la possibilità di vendere i Giochi : Se come noi avete acquistato DREAMS, sapete che si tratta dell’Accesso Anticipato, e come per tutti i giochi di questa tipologia, essendo ancora in fase di sviluppo, è spesso soggetto ad aggiornamenti, sia rivolti all’introduzione di nuovi contenuti che a migliorare l’esperienza di gioco. DREAMS uscirà dall’Accesso Anticipato? Media Molecule in una recente dichiarazione ha affermato: Non siamo ancora ...

Tutti i Giochi in uscita nel mese di Maggio 2019 : Proseguiamo con il nuovo appuntamento che riassume le principali uscite videoludiche del mese di Maggio 2019. I giochi in elenco nel calendario sono disponibili per piattaforme PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per alcuni giochi avete la possibilità di effettuare il pre-order tramite Amazon (che offre il minimo prezzo garantito per i titoli […] Tutti i giochi in uscita nel mese di Maggio 2019

I migliori videoGiochi in uscita a maggio 2019 su PS4 - Xbox One - Switch e PC : I videogiochi in uscita a maggio 2019 sono solo la dimostrazione più recente di quanto l'ultima annata sia stata particolarmente propizia per gli appassionati. Il 2019 continua infatti a confermarsi un anno ricco di uscite di un certo spessore, tra seguiti, nuove proprietà intellettuali e remake che hanno saputo - e continueranno a fare - intrattenerci, farci riflettere, divertire ed emozionare. Su un po' tutte le piattaforme attualmente in ...

Nintendo all'E3 2019 con Direct - presentazioni video e Giochi non ancora annunciati in uscita entro marzo 2020? : Il futuro di Nintendo sembra a dir poco interessante se teniamo conto di alcune informazioni che arrivano direttamente dalla voce del presidente Shuntaro Furukawa.Come riportato da Nintendo Everything infatti, Furukawa ha rivelato i piani per l'E3 2019 e non solo dato che ha confermato come le sorprese non mancheranno di certo all'interno di questo anno fiscale che si concluderà a marzo 2020. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle dichiarazioni ...

SEGA Mega Drive Mini : Giochi - Prezzo e Data di uscita : È giunto il momento di immergerti nei classici senza tempo che comporranno la line-up del SEGA Mega Drive Mini insieme ad alcuni dei grandi personaggi che hanno fatto la storia dei videoGiochi. SEGA Mega Drive Mini FAQ Q. Quando sarà disponibile? A. 19 settembre, 2019 Q. Quanti Giochi saranno inclusi? A. 40 Q. Quali Giochi saranno inclusi? A. Ecco i primi 20 titoli inclusi nel sistema, i restanti verranno annunciati nei ...