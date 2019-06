Golf | US Open femminile 2019 | cambio al vertice della classifica | dopo il terzo giro

Golf – Germania Girls Open : splendida doppietta italiana - Emilie Paltrinieri vince davanti a Benedetta Moresco : Dominio azzurro in Germania, con due atlete italiane ai primi due posti del torneo Emilie Alba Paltrinieri ha vinto con 209 (68 71 70 -11) colpi il German Girls Open disputato sul Golf Club St. Leon-Rot nella città tedesca da cui il circolo prende nome. Una vittoria di prestigio che suggella il lancio ufficiale del Progetto “Golf è Donna” per la crescita del numero delle giocatrici in Italia nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022 e ...

Golf - US Open femminile 2019 : Mamiko Higa conserva la prima posizione - Lucrezia Colombotto Rosso chiude nelle retrovie : Si è svolto nella notte italiana il secondo giro dello US Open 2019, secondo dei cinque Major in programma per il calendario Golfistico femminile in corso presso il Country Club di Charleston, South Carolina (USA). La pioggia ha costretto l’organizzazione a sospendere il torneo in anticipo e circa un terzo delle giocatrici devono ancora portare a termine le proprie 36 buche. La giapponese Mamiko Higa, grande protagonista delle prima ...

Golf - US Open femminile 2019 : Ariya Jutanugarn difende il secondo Major dell’anno per le donne. C’è anche l’italiana Lucrezia Colombotto Rosso : Il circuito del Golf femminile affronta il secondo Major della propria stagione, sui cinque che, da alcuni anni, sono previsti nel calendario. Questa volta ad andare in scena è lo US Open, che le donne giocano fin dal lontano 1946 e di cui detengono il record di vittorie in due: Betsy Rawls e Mickey Wright, che rivaleggiavano tra gli Anni ’50 e ’60. Solo in sette hanno saputo cogliere due successi consecutivi, ma nessuna tre. Dal ...

Golf - tutto pronto a Udine per il Senior Italian Open : sei gli italiani in campo : L’evento, giunto alla nona edizione, per il quarto anno consecutivo si giocherà su un percorso, quello di Udine, che nel 2018 è entrato a far parte dell’European Tour Destination Al Golf Club Udine si alza il sipario sul Senior Italian Open (30 maggio – 1 giugno), torneo per i fuoriclasse del Golf over 50 in calendario nello Staysure Tour europeo (ex Senior Tour) e quinta tappa dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. L’evento, ...

Golf – Open d’Italia Disabili : terminato il primo giro - tutti le classifiche provvisorie : Al Golf del Ducato si è disputato il primo giro del torneo internazionale per Golfisti paralimpici. In vetta Tommaso Perrino, Pietro Andrini, Riccardo Bianciardi e Luisa Ceola Giocare a Golf per mandare in buca gli ostacoli della vita. È questo lo spirito dell’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme, torneo internazionale per atleti paralimpici in svolgimento al Golf del Ducato di Sala Baganza (PR). Un evento all’insegna dell’inclusione e ...

Golf femminile - US Open 2019 : Lucrezia Colombotto Rosso vince il torneo di qualificazione europeo e conquista un posto per il secondo Major stagionale : Prosegue all’insegna degli ottimi risultati la stagione del movimento Golfistico italiano. Dopo le vittorie di Francesco Molinari e Guido Migliozzi, rispettivamente sul circuito americano (Arnold Palmer Invitational) ed europeo (Kenya Open), un’altra grande soddisfazione arriva dal settore femminile. Lucrezia Colombotto Rosso ha infatti trionfato nella European Sectional Qualifier andata in scena presso il Buckinghamshire Golf Club ...

Golf - Volvo China Open : Mikko Korhonen ha vinto battendo Hebert al fotofinish : Golf, Volvo China Open: Mikko Korhonen ha vinto il trofeo valido per l’European Tour Il finlandese Mikko Korhonen ha vinto con 268 (68 69 65 66, -20) colpi il Volvo China Open (European Tour) disputato sul percorso del Tradition at Wolong Valley (par 72) a Chengdu in Cina, dove Guido Migliozzi ha recuperato venti posizioni nel giro finale classificandosi 32° con 279 (73 68 71 67, -9). Korhonen, 39enne di Mantsala, ha concluso il ...

Golf - European Tour 2019 : round stellare di Benjamin Herbert! Sua la vetta del Volvo China Open : In quel di Shenzhen ci si avvia verso le fasi finali del Volvo China Open (montepremi 2,64 milioni di euro). I protagonisti di European Tour ed Asian Tour archiviano il terzo round regalando un autentico ribaltone di classifica. Sul percorso par 72 del Genzon Golf Club di Shenzhen (CIna) Benjamin Herbert sigla un supersonico -8 balzando al comando della leaderboard con lo score di -17 (199 colpi). Il francese vanta 3 lunghezze di vantaggio sul ...

Golf – Volvo China Open : terzetto al vertice - azzurri in ritardo in Cina : Eurotour: in Cina terzetto al vertice, azzurri in ritardo. Nelle prime posizioni gli attesi cinesi Ashun Wu e Haotong Li. Si è ritirato Bertasio Lo statunitense David Lipsky, il finlandese Tapio Pulkkanen e lo spagnolo Jorge Campillo, reduce dal successo nel Trophée Hassan II, sono con 65 (-7) colpi al vertice del Volvo China Open (European Tour), in svolgimento sul percorso del Tradition at Wolong Valley (par 72) a Chengdu in Cina. Sono ...