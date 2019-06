Venerato | ' Empoli e Juve stanno definendo l' affare Traorè'

Blastingnews

(Di sabato 1 giugno 2019) Lantus è ancora alle prese con il 'rebus allenatore'. Uno dei nomi circolati per la panchina bianconera è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, dopo l'incontro con il Chelsea, ha deciso di lasciare l'Inghilterra e probabilmente tornerà in Italia, magari sulla panchina dei campioni d'Italia. Si tratta di rumors, dunque bisognerà attendere il comunicato ufficiale dellaper capire se avrà vinto la fazione che sostiene Sarri o quella che sostiene Guardiola. Intanto, Paratici cerca anche rinforzi per rendere più forte la sua rosa. Uno degli ultimi nomi accostati ai campioni d'Italia è quello di, come confermato da Ciro. LaNel finale di stagione Hamed Juniorsi è messo in luce con la maglia dell'e ha attirato l'interesse dei grandi club. Tra queste società ci sarebbe anche lantus, almeno stando a quanto rivelato da Ciro ...

