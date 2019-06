Pd | Enrico Rossi torna al circolo e riprende la tessera di partito | “Uscire è stato un

ilfattoquotidiano

"Il mio è un atto di convinzione personale, sono convinto che il Pd sia il luogo dove lavorare per ricostruire e rilanciare la sinistra e renderla vincente soprattutto in Toscana come è giàper Firenze e molti altri comuni della regione. Penso e spero che il mio sia un esempio". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana,, dopo che oggi a Firenze, alStazione-San Lorenzo, ha ripreso ladel Pd da cui era uscito per fondare Articolo 1-Mdp. "Credo che oggi chi è di sinistra può trovare nel Pd l'infrastruttura fondamentale per costruire un argine contro l'estrema destra e il nullismo dei grillini e essere alternativa", ha aggiunto. "Le scissioni non hanno mai portato bene – ha quindi spiegato– e anche questa volta c'è stata una conferma, penso però che si debba ragionare in termini di ...

