Di Marzio | De Laurentiis abbandona Trippier e lo lascia alla Juventus

ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2019) Il Napoli continua a lavorare sul mercato per costruire la formazione della prossima stagione. Al sicuro l’affare Di Lorenzo che ha firmato ieri, Giuntoli lavora su più fronti. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Diriferisce di una brusca frenata per quanto riguarda la trattativa con il Tottenham per il difensore laterale inglese Kieran. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus compresi e un ingaggio di 2,6 al giocatore, Deha deciso di stoppare la trattativa, permettendo cosìdi inserirsi. L'articolo Di: Dee loilNapolista.

napolista : Di Marzio: #ADL abbandona #Trippier e lo lascia alla #Juventus Il presidente ha fatto marcia indietro quando l’acco… - SiamoPartenopei : Di Marzio: 'C'era l'accordo sulla base di 26 milioni, ma De Laurentiis ha stoppato la trattativa' -